Cardenal Medina: No puede ser liturgia del terror tratar de salvar vidas

El cardenal Jorge Medina respondió a las críticas surgidas tras una carta publicada en El Mercurio en la que cuestionó la despenalización del aborto en tres causales y a quienes apoyaron la iniciativa, aludiendo implícitamente a Carolina Goic.

Tras ello, las principales reacciones fueron las del ex capellán de La Moneda, Percival Cowley, quien en otra misiva le preguntó a Medina '¿Qué hizo y qué dijo el señor cardenal en Chile cuando se violaban sistemáticamente los DDHH?', además del sacerdote Felipe Berríos, quien tildó la carta de Medina como "desalmada" y calificó lo sucedido como "la típica pastoral del terror".

"No lo creo. No puede ser una liturgia del terror el tratar de salvar vidas. Eso es caridad y misericordia. Esta ley, que es una legalización, no una despenalización, y que la vamos a pagar todos los chilenos, con nuestros impuestos en los hospitales, sí es un acto de terror", dijo Medina en respuesta a Berríos, según público La Tercera.

Respecto al cuestionamiento de Cowley, el obispo emérito aseguró que sí tuvo acciones para defender los derechos humanos durante la dictadura.

"Es natural recibir estos ataques. Por lo demás, no es verdad que no haya defendido los DD.HH. Hubo dos casos de la U. Católica, cuando yo era allí el gran canciller, y en ambos hice las correspondientes protestas ante el gobierno y la Santa Sede. Se falta a la verdad, pero qué le vamos a hacer. Paciencia, nomás", aseguró.

Respecto a esos casos, "uno me parece que era de un niño de apellido Ossa, que lo mataron y yo hice las protestas ante el gobierno del momento y también ante el Vaticano. Y el otro caso me parece que fue un cantautor. Lo mismo. En ambos, celebré la santa misa por sus almas e hice las protestas".

Asimismo, Medina aseguró que le escribió al papa Francisco para informale lo que ocurre en Chile.

"No sé lo que irá a decir sobre este tema (aborto). Yo, hace pocos días, al Sumo Pontífice le escribí una larga carta comentándole el país con el que se va a encontrar cuando llegue", concluyó.