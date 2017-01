Comisión de Constitución del Senado aprobó idea de legislar aborto en tres causales

La comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes la idea de legislar el proyecto de aborto en tres causales, que son la inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

La votación culminó con los votos a favor del senador DC Jorge Pizarro -quien remplazó al diputado Pedro Araya-, del PPD Felipe Harboe y del socialista Alfonso De Urresti.

En tanto, se manifestaron en contra el senador RN Alberto Espina y el UDI Hernán Larraín, quienes destacaron que el proyecto va en contra de la Constitución pues esta protege "la vida del que está por nacer".

Al momento de votar, Pizarro dijo que "lo peor es evadir el debate de un tema que está en la opinión pública y que se vive a diario, legislemos nosotros o no. Lo peor es esconder la cabeza como avestruces. Tenemos opiniones distintas, sí, tenemos opiniones distintas".

"En mi partido y en mi bancada hay opiniones distintas respectos a esta materia, en lo que estamos de acuerdo es que cualquiera que sea la decisión que se tome, si se aprueba la despenalización, se aprueba cualquiera de estas causales, lo que debe existir es un acompañamiento integral", agregó.

A su turno, Larraín se refirió a la constitucionalidad de la iniciativa y sostuvo que "lo que hace la Constitución, es creer que hay vida, que este ser que está en el vientre materno es sujeto de derecho, es persona, y por eso exige su salvaguardia, porque determina que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Este proyecto, entonces, contradice directamente a la Constitución".

Oposición analiza recurrir al TC

Concluida la votación, el senador Larraín dijo que van a determinar acudir al Tribunal Constitucional cuando termine la tramitación de la iniciativa.

"Nosotros vamos a tomar la decisión una vez que termina la tramitación del proyecto, porque hoy día todavía está en pleno camino y nosotros vamos a esperar que este proyecto culmine. Y si podemos evitar que se apruebe, bueno, nos ahorramos ir al tribunal y si podemos corregir los errores, entonces tampoco vamos a ir al tribunal", expresó.

"Lo que queremos es que aquí la legislación proteja la vida, porque es el derecho fundamental, y particularmente la vida del que está por nacer porque es indefenso, y si ha habido otras atrocidades que han ocurrido entremedio de eso él no tiene ninguna responsabilidad y no tiene por qué pagar con su vida errores o atrocidades que han sufrido otros", agregó el ex presidente de la UDI.

En la antesala a esta reunión, parlamentarios de Chile Vamos y algunos de la Nueva Mayoría, junto a organizaciones que están en contra del aborto, presentaron la llamada "Bancada por la vida", mediante la cual se comprometieron a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y desde la UDI amenazaron con acudir al Tribunal Constitucional si la iniciativa recibía aprobación.