Tribunal Constitucional acoge maratónica ronda de exposiciones sobre el aborto

Un total de 135 exposiciones de 10 minutos cada una acogerá entre hoy y mañana el Tribunal Constitucional, por parte de organizaciones y particulares que desean pronunciarse a favor y en contra del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que fue aprobado a inicios de mes -tras dos años y medio de tramitación- por el Congreso, pero cuya constitucionalidad es impugnada por la derecha.

Las audiencias públicas (ver listado en el archivo adjunto) están programadas a contar de las 09:00 horas y en tres bloques diarios, para culminar a la medianoche.

El TC advirtió que sus integrantes no formularán preguntas a los expositores y tampoco "serán admitidas réplicas" ni "manifestaciones de ninguna especie", por lo que "serán tomadas las medidas que sean necesarias para el resguardo del orden y continuidad de las sesiones decretadas".

La Asociación Fraternidad, la ONG MILES CHILE y la Bancada de Diputados del Partido Socialista darán el vamos a las maratónicas jornadas. Dentro de la lista de expositores figuran, entre otros, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Beatriz Sánchez, la diputada comunista Camila Vallejo, el autodenominado "pastor" Javier Soto y el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió argumentos por escrito a favor del proyecto, apuntando a los estándares internacionales que regulan el aborto y a los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Recuerda además que la ONU ha solicitado reiteradamente a Chile que despenalice el aborto en ciertas situaciones, y advierte que declararlo inconstitucional perpetuaría el incumplimiento del Estado de Chile.

Despenalización interrupción voluntaria embarazo. Audiencia Pública. Listado, condiciones, orden exposiciones: https://t.co/ppVsgUiIyg — Trib. Constitucional (@tcchile2017) 15 de agosto de 2017

Llega Patricio Zapata al TC, que representará a la U. Católica, en cuarto lugar. #CooperativaADiario pic.twitter.com/Ysdve9Qj6G — Valentina Godoy (@valegodoyb) 16 de agosto de 2017

Llega también al Tribunal Constitucional la Ministra de la Mujer Claudia Pascual #CooperativaADiario @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) 16 de agosto de 2017

JMVivanco (Human Rights Watch) y E. Aldunate (rep. dip. socialistas) no estaban a hora de llamado en el TC y quedan fuera . @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) 16 de agosto de 2017

Universidades

En representación de la Universidad de Chile expondrá el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic; mientras que, por la Pontificia Universidad Católica lo harán el abogado constitucionalista DC Patricio Zapata y el vicerrector de investigación de la casa de estudios, Juan Agustín Larraín Correa.

"Desde sus raíces ha sido parte de la misión de la Universidad Católica la defensa de la vida en todas las circunstancias, la defensa de los derechos humanos", dijo Larraín, quien adelantó que presentará "una visión desde la biología de cuándo se inicia la vida humana".

"Finalmente vamos a cerrar con el tema de nuestro ideario institucional, para hacer ver la importancia de la objeción de conciencia para todos aquéllos que trabajan en nuestra universidad", dijo el académico.

Aud. Pública despenalización interrupción voluntaria embarazo. Exponen Juan Agustín Larraín y Patricio Zapata x PUC https://t.co/6KoK3PwcN7 pic.twitter.com/W48sOr0Cii — Trib. Constitucional (@tcchile2017) 16 de agosto de 2017

"Peor que en países musulmanes"

La abogada Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, va a representar a la CUT, la ANEF, los funcionarios del Ministerio de la Mujer y a la diputada Karla Rubilar a favor de la ley.

"Se plantea que la vida es 'desarrollo inocente'. ¿Quiere decir, acaso, que las mujeres no son inocentes? Aquí es donde se centra (la exposición), ponerle rostro; no en el derecho a la vida en abstracto. Nosotros (en Chile) estamos incluso por detrás de los países musulmanes", planteó Casas.

Audiencia Pública TC. Expone: Lidia Casas Becerra por ANFUSEM, ANEF, CUT y x Dip. Karla Rubilar: https://t.co/6KoK3PwcN7 pic.twitter.com/Mg20TCN6Pl — Trib. Constitucional (@tcchile2017) 16 de agosto de 2017

Abogada rechaza "culpabilización a las mujeres" por violaciones y que se considere "padres" a los violadores: https://t.co/8RF2h7paza pic.twitter.com/0qTjE2j4IV — Cooperativa (@Cooperativa) 16 de agosto de 2017

Se espera que el pleno del Tribunal Constitucional tome su decisión en horas de la tarde del viernes, pero antes de eso, en la mañana, expondrán los requirientes –senadores y diputados de Chile Vamos- y el Gobierno.

También se hizo parte la Cámara de Diputados, que preside el socialista Fidel Espinoza, y la representará el abogado Francisco Zúñiga.

Esta decisión fue criticada por el jefe de la bancada de la UDI, Felipe Ward: "Siendo éste un tema tan sensible, un tema que ha dividido no solamente al país, sino también a la Cámara de Diputados, creo que lo razonable, lo aconsejable, era haber consultado esto con los jefes de bancada, pero esto no fue consultado ni ha sido conversado".

"Que el presidente de la Cámara represente a la corporación solamente velando por la mitad de los diputados es algo que despierta complicaciones", advirtió Ward.