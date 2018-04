Carolina de Real: Los jóvenes ven súper lejos el VIH

Carolina del Real, portadora del VIH y activista, comentó en Cooperativa el alarmante incremento de contagios en los últimos años en Chile y remarcó que los jóvenes "ven súper lejos" la posibilidad de contraer la enfermedad.

Según estadísticas del Ministerio de Salud, el año 2017 los nuevos casos de personas con VIH llegaron a 5.816, lo que representa un aumento de 96 por ciento respecto a la cifra registrada en 2010, cuando llegó a 2.968 personas, especialmente en el grupo de riesgo entre 15 y 25 años.

En conversación con Una Nueva Mañana, Del Real, afirmó que "falta poder hacer un tema de educación sexual integral, no cerrarnos a los cambios, a las conductas que están teniendo los jóvenes hoy día, que no son las mismas que teníamos los que fuimos jóvenes en los 90, entonces hay que adaptar un poco los discursos".

"El tema de la prevención tiene que estar presente durante todo el año: el uso del preservativo, la importancia del examen, la adherencia al tratamiento, qué significa estar indetectable cuando tienes VIH. Este tipo de información no está, entonces está suelta en Internet y alguna es verdad, otra es falsa", añadió.

La activista apuntó que los jóvenes "siguen en una parada de 'a mí no me va a pasar', lo ven súper lejos, siguen creyendo que el VIH está en la prostituta, en el drogadicto, en el promiscuo y no en el amigo de ellos, en la polola, entonces, están súper expuestos".

A juicio de la activista, "debería estar el test de cuarta generación en todos los hospitales, en todos los laboratorios y con acceso gratuito, porque algunos tienen los recursos para pagar y hay algunos valores que son inalcanzables, entonces, deberían también las universidades hacer más esto, lo hizo la Universidad de Chile ahora, estar tomando el examen gratuito a los alumnos".

Propuesta de diputados UDI incita a la discriminación y al odio

Sobre la propuesta de diputados UDI, que proponen castigar con cárcel a quienes "a sabiendas" contagien el VIH, Del Real comentó que "una vez más la UDI está tirándose declaraciones bastante sesgadas y que incitan a la discriminación y al odio, se están equivocando, ese no es el camino".

La mujer precisó que "está difícil demostrar que hubo una intención tan maquiavélica. Qué pasa con las personas que no se cuidaron y están en una relación de pareja. La infección intencional es un tema real, es un tema tabú, es un tema que duele tocar. No estoy de acuerdo con las penas de ningún tipo, porque es muy difícil comprobar que alguien te infectó con intencionalidad".