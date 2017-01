Contralor explicó a comisión investigadora objeciones a licitación de hospitales

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, explicó a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados las razones por las cuales objetó recientes licitaciones de hospitales algunas de las cuales parecen "increíbles" y los parlamentarios ya exigen que se hagan sumarios en los respectivos servicios de Salud.

Los legisladores coincidieron en que el organismo fiscalizador actuó ajustado a derecho y que los servicios de Salud se cayeron en "puras leseras", de ahí la indignación de los parlamentarios de la comisión investigadora de la Cámara.

Por razones de tiempo, el contralor Bermúdez alcanzó a exponer la situación de tres hospitales.

Uno de ellos, el Hospital Barros Luco, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, en cuyas bases de licitación decía claramente que si la empresa no presentaba toda la documentación requerida sobre su capacidad económica "será declarada inadmisible", pero se adjudicó igual a la empresa Astaldi, pese a que no cumplió con toda la información.

"Es muy inexplicable lo que hemos visto en el caso del Barros Luco donde hay omisiones que parecen absurdas y ridículas. Uno se pregunta por qué la comisión evaluadora no rechazó esa oferta, por qué finalmente se somete a la comunidad de la zona sur de Santiago a esta demora inexcusable de meses en una licitación a partir de leseras, eso es lo que a muchos nos parece totalmente objetable", dijo el diputado Juan Luis Castro.

Las ofertas en una licitación son analizadas por una comisión evaluadora, la cual propone, pero el que decide es el servicio de Salud respectivo.

La diputada independiente Karla Rubilar exigió que al menos se determinen responsabilidades.

"El problema es que cuando una comisión evaluadora recomienda una empresa que no cumple con los requisitos, a pesar de que las bases dicen que debe declararla inadmisible, la pregunta es por qué. No basta con decir 'voy a relicitar' o 'voy a solicitar una reconsideración', cuando se cae un hospital en una toma de razón porque una comisión evaluadora y un director de servicio no hicieron su trabajo lo mínimo que debiéramos exigir es una investigación sumaria y que se identifiquen a los responsables", manifestó la diputada.

Otros casos

Los otros caso vistos en la comisión fueron el Hospital Provincial de Linares, del Servicio de Salud del Maule, para el cual se requería un proyectista del impacto sobre el transporte urbano con título de ingeniero civil en transporte, y la empresa adjudicada, Astaldi, presentó a un ingeniero comercial, o sea, tampoco cumplió con las bases.

Y el Hospital Higueras, del Servicio de Salud Talcahuano, cuyas bases de licitación exigían que el profesional residente en la obra o administrador del contrato tuviera al menos 10 años de experiencia, la empresa adjudicada, la Constructora Moller y Pérez Cotapos, presentó un profesional que tenía ocho años de experiencia: La Contraloría objetó la licitación.

"No sé porqué se puede insistir en eso. Lo que sí puedo decir es que cuando las bases del servicio de salud dicen que necesita profesionales con 10 años de experiencia en un lapso de 15 años, o cuando dice que los antecedentes deben dar cuenta de la capacidad financiera de un determinado oferente deben estar efectivamente esos documentos", manifestó el contralor Bermúdez.

"Si el Servicio de Salud estima que ese tipo de ingeniero necesita, nosotros solo podemos verificar que venga así en las ofertas, si no venía, tuvimos que representarlo. La responsabilidad que pueda haber allí es en el servicio de Salud descentralizado no en el Ministerio", reafirmó.

Según el contralor, no fueron observaciones formales sino de estricta sujeción a las bases en atención a la igualdad de los oferentes.

En el caso del Barros Luco era la construcción de un nuevo hospital, mientras que para el Higueras era la tercera parte y final de su ampliación, en tanto que para Linares falta el diseño y construcción de un nuevo recinto.