Diputado Juan Luis Castro solicitó auditar al Ministerio de Salud

El diputado de la comisión de Salud de la Cámara Baja Juan Luis Castro (PS) solicitó a la Contraloría General de la República auditar al Ministerio del ramo, luego que se conocieran las cifras de personas fallecidas que estaban en listas de espera en el sistema público durante el año 2016.

El requerimiento del parlamentario al contralor incluye, además, a los 29 Servicios de Salud y a todos los registros hospitalarios, ya que a juicio del parlamentario, la autoridad de Salud no aclaró si las cerca de 22 mil muertes estaban asociadas a los diagnósticos.

"Estamos frente a un hecho grave y, por lo tanto, eso es lo que pedimos a la Contraloría que lo investigue, que audite esos hospitales, los 29 Servicios de Salud, porque esto es una basta extensión de territorio y de personas que han fallecido", apuntó el diputado Castro.

El legislador socialista añadió que "creo que es imposible que avancemos en mejorar las políticas de salud si no sabemos la verdad de lo que aquí ha sucedido con gente que tenía un plan garantizado, que tenía definiciones de tope máximo de espera, que no sabemos si se cumplieron o no, y por alguna razón murieron".

Otra de las solicitudes del parlamentario del PS es cuantificar los casos y tiempos de espera de los pacientes que fallecieron y las enfermedades que los afectaban.

Ministerio: No estamos escondiendo ningún dato

Tras conocer este requerimiento, la ministra de Salud, Carmen Castillo, apuntó que "nosotros no nos pronunciamos respecto a las gestiones del diputado, para nosotros es importante trabajar con toda seriedad y responsabilidad con lo que nos compete, que es transparentar información y dar tranquilidad".

"Aquí no estamos escondiendo ningún dato y estamos enfrentando con mucha seguridad y responsabilidad lo que nos corresponde, que es informar adecuadamente los datos", agregó la secretaria de Estado.

Según el diputado Castro, 14 mil de los 22 mil fallecidos pasaron por hospitales, pero se ignoraba el diagnóstico de los egresos.