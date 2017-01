Subsecretaria estimó en 900 las nuevas camas al final del Gobierno

La subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, afirmó en El Diario de Cooperativa que al término del Gobierno habrá un total de 800 a 900 camas con la construcción de los 20 hospitales comprometidos y no las 3.000.

La autoridad afirmó que "estamos hablando al término del Gobierno de un número de camas extraordinarias, por así decirlo, de no más allá de unas 800 ó 900 camas y no de las 3.000 porque el mayor número de camas viene con los hospitales en construcción, pero se mejora la calidad, se mejora la dignidad, las conexiones de seguridad y los estándares de 20 hospitales que suman ellos un número importante de camas no necesariamente de camas nuevas, de camas que esencialmente están en operación".

El programa del Gobierno contempla el plan 20-20-20, es decir, 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 licitados a marzo de 2018. Al respecto, Alarcón precisó que "el número de cama global de todo el programa son 11 mil" camas.

"Dentro de este plan, durante este Gobierno, hemos adjudicado 21 licitaciones hospitalarias. Algunas de ellas han tenido alcances, observaciones y mejora de procesos, pero 21 han sido adjudicadas en este Gobierno", detalló.

La subsecretaria agregó que esto "ha significado que hoy día tenemos 24 hospitales en construcción, dos hospitales terminados, además estamos trabajando con ocho hospitales que no estaban dentro de nuestro plan, heredados por así decirlo y de ellos tenemos dos en construcción y seis terminados y tenemos 12 en licitación hoy día, estamos hablando de 46 hospitales".

"Análisis ligero"

Gisela Alarcón se refirió además a las objeciones que presentó la Contraloría a las licitaciones de hospitales y aseguró que los errores que pudieron ocurrir en estos procesos no son "leseras" como tildaron los parlamentarios.

La autoridad aseveró en Cooperativa que "no podemos hacer un análisis tan liviano y ligero respecto de una situación tan delicada como es licitar un hospital como el Barros Luco".

"Al catalogarlo de 'leseras' se está haciendo un análisis ligero. Estamos hablando de licitar un hospital de cerca de 340 mil millones de pesos, que da servicio a una población de más de un millón de habitantes y por tanto no podemos pensar que se haga de forma liviana", añadió la autoridad.