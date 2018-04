Inmunólogo lamentó aumento de contagios: La gente le perdió al miedo al VIH

El inmunólogo y director del Centro VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, lamentó en Cooperativa el aumento de los casos de VIH en el país y realizó un llamado a la población a tomar en serio esta enfermedad.

En conversación con Lo que Queda del Día, Afani planteó que "esto hay que revertirlo, es realmente muy grave".

"No se ha considerado al VIH como una prioridad en la agenda, y cuando no se considera a un tema en la prioridad no se toman las medidas que deben tomarse de manera prioritaria y oportuna, y el resultado lo estamos viendo ahora", añadió.

Para Afani, "la gente le perdió el miedo (al VIH) y ya no usa preservativos. De hecho, en nuestra encuesta se demostró que tenemos un porcentaje importante (...) de 1.377 exámenes encontramos 20 casos positivos, lo que significaba 1,5 por ciento de prevalencia".

"El 60 por ciento de las personas jamás se había realizado el examen por distintas razones, por miedo a saber el resultado o por falta de interés o por falta de tiempo, dificultad de acceder al test", precisó.

El experto también aseveró que "el 35 ó 40 por ciento de las personas tenía sexo ocasional, adquirido a través de las redes sociales o internet y el otro dato es que menos del 20 por ciento de las personas utilizaba el preservativo de manera regular".

"Los cambios comportamentales toman tiempo, no ocurren de un día para otro, esto tiene que estar programado, pero hay dos pilares que tendrían que estar incorporados en las políticas que debe anunciar el Ministerio: testeo urgente y masivo, y prevención", sentenció.