Caso Exalmar: Tribunal autorizó embargar dieta del diputado Hugo Gutiérrez

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el embargo de parte de la dieta parlamentaria del diputado Hugo Gutiérrez luego de una solicitud del abogado del presidente electo Sebastián Piñera debido al no pago de las costas judiciales por el denominado caso Exalmar.

El parlamentario comunista acusó el año pasado a Piñera de haber invertido durante su primer gobierno en acciones de la pesquera peruana Exalmar, cuando los dos países estaban enfrentados en la Corte de La Haya por las fronteras marítimas.

La Justicia exoneró a Piñera y condenó a Gutiérrez a pagar las costas, pero ante su negativa, llegando a decir que prefería ir preso antes que pagar, el pasado 22 de diciembre Juan Domingo Acosta, abogado del ahora presidente electo, pidió el embargo de la dieta parlamentaria del diputado, solicitud en la que insistió el pasado viernes.

Las costas del juicio fueron cifradas en unos dos millones y medio del pesos por parte del tribunal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), resaltó que las dietas parlamentarias son inembargables según la legislación, pero sostuvo que respetarán la decisión judicial que aún no ha sido notificada.

"Lo que dice la legislación chilena establece claramente que la dieta es inembargable, excepción única cuando se trata de casos de pensión de alimentos, pero aquí al parecer se ha roto ese principio y la justicia ha determinado que se le va a tener que embargar una parte de la dieta al diputado Hugo Gutiérrez", dijo el parlamentario.

"Como Cámara de Diputados, desde la presidencia, no tenemos más que respetar lo que es el veredicto de las instituciones, pero eso todavía no ha llegado a la Cámara, no hemos sido notificados", añadió.

En tanto, el abogado del diputado, Boris Paredes, aseguró que apelarán a la decisión de los tribunales.

"Siempre hemos planteado que la dieta es inembargable, pero recordemos que Piñera fue elegido Presidente y los tribunales tienen una independencia entre comillas", sostuvo.

"Haremos uso de todos los recursos que existen, vamos a impugnar esta resolución, porque entendemos que una de las garantías que tiene un parlamentario de no venderse, aunque hemos visto que no ha sido así, pero el hecho de que su dieta sea inembargable da garantías de su imparcialidad", recalcó.

Ward: Que pague

En tanto, el diputado de la UDI, Felipe Ward, valoró la decisión del tribunal y llamó al diputado a pagar.

"La ley hay que cumplirla, nadie tiene que sentirse con el derecho a estar por sobre la ley y aquí hay un diputado, ex profesor de la Universidad Arcis -que se la robaron entera- que está condenado a pagar las costas de un juicio falso, un juicio que no tenía ninguna justificación, más allá de intentar dañar la honra de una persona que fue presidente de la república que ha sido electo presidente de la república por segunda vez. Al diputado Gutiérrez, que pague", aseveró.