"Como si estuviéramos en el Sename": Piñera bromeó con "pobre" desayuno

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ha tenido una intensa semana de entrevistas radiales, las que comenzaron en Cooperativa el lunes. Este jueves generó controversia por un chiste sobre el Sename.

En Oasis, en el programa "Esto no es Plaza Italia", Marcelo Comparini y Ramón Llao, comenzaron la entrevista reclamando, medio en broma, medio en serio, por la falta de comida para el empresario.

La frase de Piñera generó polémica en redes sociales.

- Comparini: Sebastián Piñera, la entrevista comienza después de una pequeña pausa comercial que viene a continuación...

- Piñera: "Y nos están trayendo un pequeño refrigerio bastante modesto...".

- Comparini: "Es que Andrónico (Luksic, dueño de la radio) no sabía de esto, o si no nos hubiera mandado más cositas ¿Usted tiene amistad con Andrónico?".

- Piñera: "Sí, tenemos amistad con Andrónico".

- Comparini: "Perfecto, entonces vamos a decirle que nos mande más cositas".

- Piñera: "Nos están tratando como si estuviéramos en el Sename".

Más tarde, en punto de prensa, el candidato de Chile Vamos intentó aclarar sus dichos asegurando que "no fue una broma, es un hecho de público conocimiento que el Sename no trata bien a nuestros niños. No cuida su integridad física, no protege su salud, ni siquiera a veces respeta sus vidas".

Piñera añadió que "yo he estado en centros del Sename. Todo el servicio que otorga el Sename a nuestros niños no es lo que nuestros niños necesitan y merecen, incluyendo la alimentación. Por tanto, dentro de nuestro programa de Gobierno se contempla terminar con el Sename y crear dos nuevas instituciones: Una para hacerse cargo de los niños vulnerables y otra para hacerse cargo de los adolescentes infractores de la ley".

La reacción en redes sociales

Un chistecito del candidato para comenzar el día: pic.twitter.com/6YzadZqlFN — Pato (@PatoGamblin) 10 de agosto de 2017

Las reacciones en Twitter:

Piñera se queja de modesto desayuno, entenderá que hay gente que ni siquiera para eso le alcanza ? — Pedro V. (@valdiviar_) 10 de agosto de 2017

Con el nuevo chiste del Sename, Piñera demuestra que siempre puede superarse — Pablo Eterović (@pabloeterovic) 10 de agosto de 2017

piñera piñereando como campeón — Felipe (@puduwings) 10 de agosto de 2017