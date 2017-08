Las 10 frases que dejó Sebastián Piñera en El Diario de Cooperativa

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, visitó El Diario de Cooperativa donde se refirió a algunas de sus principales propuestas de campaña, como también diversos temas de la contingencia nacional e internacional.

Sus primeras medidas en un eventual Gobierno, su propuesta para mejorar pensiones, el crecimiento económico, además, de Bolivia y Venezuela fueron algunos de los tópicos que abordó en su entrevista.

Piñera y su visión del Presidente: Un buen Presidente es como un buen padre de familia, se preocupa de todos sus hijos, pero más de los que tienen problemas que de los llorones.

Sobre sus primeras medidas: "Crear dos nuevos organismos que van a reemplazar al Sename, uno para hacerse cargo de los niños vulnerables y otro de los niños y adolescentes infractores de ley", además de "un nuevo trato con nuestros adultos mayores, que significa mejorar las pensiones y poner en práctica la política de envejecimiento positivo".

Mejorar las pensiones: "Nuestra propuesta también contempla fortalecer el pilar solidario, aumentando el aporte fiscal que hoy es del 0,8 por ciento del PIB, en un 42 por ciento, en forma gradual, para fortalecer y ayudar en las pensiones de cuatro grupos prioritarios: las mujeres, la clase media, los sectores más vulnerables, y los trabajadores y trabajadoras que voluntariamente quieran extender su permanencia en la fuerza de trabajo".

Sobre las elecciones: "Es muy difícil que esta elección se resuelva en primera vuelta y por eso yo tiendo a pensar que esto se resuelva en segunda vuelta (...) Si hacemos las cosas bien, si trabajamos con unidad, si le planteamos al país nuestro proyecto, si actuamos con seriedad, vamos a ganar la segunda vuelta".

Economía e Imacec de junio: "El 1,4 es en términos brutos. En términos per cápita, que es lo que realmente importa, prácticamente significa cero. Por lo tanto, hace mucho tiempo que la economía chilena dejó de crecer en términos per cápita y ese estancamiento produce un daño muy grande".

Recuperar la inversión: "Es cierto que el consumo ha logrado mantenerse, lo que se ha caído como piedra es la inversión. Llevamos cuatro años en que la inversión en nuestro país cae, por tanto estamos comprometiendo la capacidad futura de crecimiento. Una de nuestras principales prioridades será recuperar la capacidad de crecer de nuestro país, de crear empleos"

Lista única parlamentaria: "(Es) justo, necesario y urgente que los partidos de Chile Vamos se pongan de acuerdo en una lista unitaria, eso es lo que yo les he pedido siempre. Hasta ahora no han cumplido los plazos y por eso yo quiero hacer un llamado fuerte y claro. No es solamente una opción, es su deber ponerse de acuerdo".

Encuentro con Manuel José Ossandón: "No está descartada (una reunión con Manuel José Ossandón), puede ocurrir. Yo le envié un whatsapp planteándole que era bueno que nos reuniéramos, él estuvo de acuerdo, (pero) él se fue fuera de Chile, después yo me fui fuera de Chile, lo cierto es que esa reunión está pendiente".

La crisis en Venezuela: "Me parece muy importante que Chile diga en forma fuerte y clara que no le reconoce ninguna validez ni legitimidad a esa Asamblea Constituyente, porque esa es la peor forma de las dictaduras".

Evo Morales: "Frente a Bolivia la actitud de Chile ha sido siempre la misma, estamos dispuestos a tener una actitud de apertura, de colaboración (...), pero Chile no le debe nada a Bolivia en materia de soberanía".