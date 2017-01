Diputado RN: Algunos están dispuestos a mentir con tal de atacar a Piñera

El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, salió a defender al ex Presidente Sebastián Piñera ante los cuestionamientos por el fidecomiso ciego que realizó el ex Mandatario, el que "no tenía valor", según reveló el superintendente de Valores, Carlos Pavez.

"Algunos están dispuestos a mentir con tal de atacar, creo que no es el estilo que debe primar y nosotros esperamos que tanto gente del Gobierno como de la Nueva Mayoría actúen con la verdad", señaló el parlamentario.

Tras esto, enfatizó en que "aquí se hizo un fidecomiso, se respetó y no se recibió ninguna información desde el comienzo hasta el fin".

En la misma línea, el diputado UDI Felipe Ward precisó que "el punto que sustentó la comisión investigadora era que había irregularidades, que había sabido de esta información. Esto no ha sido probado, naturalmente que se van a sustentar en esta facultad y en esta posibilidad para seguir adelante en la comisión investigadora".

En tanto, hoy a medianoche culminan los 40 días de reserva de investigación por las inversiones del ex Presidente, en el marco de la indagatoria que encabeza el fiscal Manuel Guerra.