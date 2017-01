Piñera respondió a SVS: El fideicomiso fue total y absolutamente ciego

El ex Presidente Sebastián Piñera reafirmó la calidad de "ciego" del fideicomiso que realizó con sus inversiones en 2009 para encarar su mandato a partir de 2010 respondiendo al superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, quien aseguró que ese fideicomiso no tenía validez.

"El fideicomiso fue total y absolutamente ciego y eso lo sabe el superintendente (de Valores y Seguros) y yo creo que él debiese hablar con mayor claridad en esta materia", dijo Piñera.

"Lo que hicieron las empresas en abril de 2009 fue tener un fideicomiso ciego. La SVS dijo que por ley no se podía y para compatibilizar la ceguera y también cumplir con la ley establecimos que una institución independiente revisaría la información y de esta manera no tendría información el mandante", añadió el ex Mandatario.

Asimismo, consultado respecto al oficio del fiscal Carlos Gajardo para revisar correos y determinar eventuales relaciones entre las empresas de Piñera y SQM, el ex jefe de Estado sostuvo que "los fiscales pueden hacer la investigación que quieran, pero tengo la absoluta y total tranquilidad de conciencia de que hemos actuado dentro de la ley y dentro de lo que es éticamente aceptable".

"Nunca he tomado contacto (con SQM), lo he dicho un millón de veces y lo digo una vez más", enfatizó.

Estas declaraciones de Piñera fueron realizadas en el segundo encuentro de Diálogos de Futuro organizado por la Fundación Avanza Chile.

En tanto, el ex ministro Andrés Chadwick sentenció que "si (los fiscales) necesitan algo basta que llamen por teléfono o que manden un mail y le será enviado cualquier antecedente, como lo hemos hecho en todas las instancias. Extraña, uno tiende a pensar que es como más un problema de burocracia, de falta de coordinación entre las distintas fiscalías, pero ellos cumplen su rol y nosotros lo respetamos".

Mientras que sobre La Araucanía, Piñera aseveró que el Estado de Derecho se ha debilitado, que se debe fortalecer y que es una obligación del Gobierno garantizar a los chilenos vivir en tranquilidad.