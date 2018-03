Futura vocera de Gobierno descartó "cuoteo político" en designaciones

Ante las críticas al interior de Chile Vamos por la designación de intendentes, la futura vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, rechazó cualquier instancia de "cuoteo político" al interior de la administración de Piñera.

Desde las oficinas de Piñera en Apoquindo 3000, Pérez aseveró que "reiteramos lo que muchas veces ha dicho el Presidente Sebastián Piñera, aquellos que lo acompañamos y también nuestra coalición de Chile Vamos, vamos a rechazar cualquier tipo de cuoteo político y de instalación de operadores políticos que tanto hemos criticado en el pasado, porque tenemos conciencia que le ha hecho mal a nuestro país".

"Cada uno de los partidos tiene el agradecimiento, la valoración y el respeto del Presidente Sebastián Piñera", agregó.

Cabe destacar que RN manifestó su disconformidad con la "falta de equilibrio" en las designaciones, lo que esperan que se mejore con el anuncio de gobernadores.

El presidente de RN, Cristián Monckeberg, y el secretario general Mario Desbordes se reunieron con Piñera y Pérez, y al finalizar este encuentro Desbordes indicó que "acabamos de ver en detalle sus declaraciones y no las interpreto como una parada de carro. Nosotros, y usted puede ver lo que hemos señalado, lo que yo he dicho del día uno, no hemos pedido jamás cuoteo".

"Hemos pedido que se nombre a las mejores personas y hemos propuesto muy buenas personas (...) dije el día uno que en el tema de los intendentes no hubo equilibrio y no lo hubo, eso no lo voy a cambiar y es lo que yo pienso", sostuvo.

Bilateral en La Moneda

Para este jueves se encuentra fijada una reunión entre el futuro comité político y el actual en La Moneda, la que fue adelantada por el ministro de Hacienda designado, Felipe Larraín.

"Mañana voy a tener la oportunidad de conversar con el ministro Eyzaguirre, así que voy a esperar para comentar esas y otras cosas. Como el ministro tiene mucho humor, tal vez quiere quedarse un poco más", planteó.

"Mañana tenemos una reunión de 09:00 a 13:00, es una reunión larga en el Ministerio de Hacienda y es un gusto estar de nuevo con el ministro Eyzaguirre", añadió Larraín.

Uno de los encuentros que suscita la mayor atención será el del Ministerio de la Mujer, donde participarán Isabel Pla (UDI) y Claudia Pascual (PC), quienes tratarán temas como la implementación del aborto en tres causales.