Patrimonio de Piñera instala nueva polémica en la carrera presidencial

La declaración de intereses y patrimonio presentada por Sebastián Piñera ante el Servel instaló un nuevo foco de polémica en la carrera presidencial.

Según informó esta mañana el diario La Tercera, el patrimonio declarado por el ex Mandatario en el contexto de su inscripción en las primarias de Chile Vamos se acerca apenas a los 600 millones de dólares, pese a que es públicamente sabido que su fortuna es mucho mayor y la revista Forbes la calcula en unos 2.700 millones de la moneda estadounidense.

Ante esta controversia la propia oficina de Piñera explicó que la declaración no incluye el patrimonio de su esposa e hijos y, por otro lado, considera "el valor libro en el caso de las sociedades y el avalúo fiscal en el caso de las propiedades", por lo que puede estar "subestimando" el "verdadero valor económico".

Opinan los contendores

El tema ya es motivo de comentario para el resto de los aspirantes al sillón del Palacio de La Moneda: "Ése va a ser un fantasma que siempre va a rondar al ex Presidente. Todos sabemos que es uno de los hombres más ricos de Chile y, por cierto, las cifras de los organismos internacionales no cuadran, pero yo tampoco puedo hacer afirmaciones de cosas que no me constan", comentó el senador Alejandro Guillier.

"Yo soy hombre de buena fe y espero que la ley sea clara y eficiente para que no haya duda, porque eso le genera (a Piñera) el mismo problema", agregó el candidato del PS-PR-PC.

"Yo espero que Sebastián Piñera clarifique cuál es el destino de todos sus ingresos, todo su patrimonio", dijo, en tando, la abanderada DC, Carolina Goic.

El tema motivó comentarios de los dos candidatos presidenciales de la Nueva Mayoría. (Foto: ATON)

"Yo quiero emplazar al resto de los candidatos, tal cual como lo he hecho yo, que abrí mi declaración de impuestos. Me parece que la gente tiene derecho a saber cuáles son mis ingresos y cuántos impuestos he pagado por ellos. Yo espero que Sebastián Piñera, en este afán de transparencia con el cual parece comprometerse, efectivamente lo haga", señaló la también timonel falangista.

"Yo estoy preocupado de mi campaña y de difundir mis 345 propuestas. La ciudadanía ya conoce al ex Presidente y tiene una opinión formada de él. Por lo tanto, yo no voy a opinar sobre su patrimonio", dijo, al ser consultado, el senador Manuel José Ossandón.

Felipe Kast señaló, en tanto, que todos saben que Ossandón y Piñera tienen un patrimonio alto, pero no será él el encargado de contarles los pesos. Los tres se verán las caras en la primaria de la derecha del 2 de julio.

"Críticas porque bogas o porque no bogas"

El propio Sebastián Piñera ya salió a hacer frente a esta controversia y aseguró estar tranquilo frente a los reclamos de sus críticos.

"Todos sabemos que, muchas veces, el avalúo fiscal o el valor de libro no refleja el verdadero valor económico del patrimonio, así que los que pretenden estimar un patrimonio a partir de la declaración de intereses y patrimonio muchas veces están subestimando el verdadero valor económico de ese patrimonio", dijo el ex Presidente, en línea con el comunicado difundido desde su oficina.

"Yo tengo mi conciencia perfectamente tranquila y sé que me critican porque bogas o porque no bogas. A veces me critican porque el patrimonio es muy alto, ahora aparentemente me critican porque el patrimonio no es tan alto. Yo no sé ya cómo darles el gusto a los que no tienen buena voluntad", alegó el ex Jefe de Estado.

"Ya no sé cómo darles el gusto", dijo Piñera al salir a responder a sus críticos. (Foto: ATON)

Cecilia Pérez: "No es el valor comercial"

En defensa de Piñera salió también su ex ministra Cecilia Pérez, quien explicó que el propio diseño de la ley provoca que en las declaraciones de los candidatos y autoridades sea vea "un monto menor a lo que realmente tienen, que no es el valor comercial".

"Dicho eso, yo creo que hay que entender que Sebastián Piñera no solamente cumplió con su declaración de intereses y patrimonio", continuó Pérez, recordando el diseño del fideicomiso ciego anunciado por Piñera la semana pasada, donde hay un compromiso de ir "más allá" de lo que exige la norma.

Por otro lado, la declaración oficial "todavía ni siquiera se ha conocido por parte del Servel", sino que a través de "un medio de comunicación", y la declaración de intereses y patrimonio que hizo bajo una forma de "separación de bienes su cónyuge, Cecilia Morel".

En las declaraciones de patrimonio de 2010 y 2014, al inicio y término de su Gobierno, constaban 1.500 millones de dólares provenientes sólo de la venta de LAN, 400 de ellos en fideicomiso ciego.

A esto hay que sumar la venta de sus acciones en Blanco y Negro, la Clínica Las Condes y Chilevisión; montos que no cuadran con los 600 millones señalados y que, aparentemente, se explicarían por traspasos a sus hijos, quienes sólo harán fideicomiso de sus inversiones en Chile, no las extranjeras.