Piñera presentó equipos programáticos para la campaña presidencial

El precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Piñera presentó este lunes a los 20 equipos programáticos para su campaña presidencial con varias caras familiares de su primer gobierno.

En ese marco, hay equipos de Desarrollo Institucional, con Cristián Larroulet, su ex ministro de la Segpres; Desarrollo Económico, con Felipe Larraín, su ex ministro de Hacienda, y el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara; Desarrollo Social, con Bruno Baranda, ex ministro de Desarrollo Social, entre otros.

Además, el ex contralor Ramiro Mendoza trabajará en el área de Transparencia, junto con ser consejero de los equipos programáticos del otrora Mandatario.

Tiene como eje central un consejo programático con macro coordinadores, donde destacan Gonzalo Blumel y Susana Jiménez, como consejeros el ex contralor, Mauricio Rojas y Álvaro Fischer, además de representantes de partidos como coordinadores programáticos de la UDI, RN y el PRI representados por Ena von Baer, Alberto Espina y Ricardo Israel.

Ejes programáticos

Durante esta presentación, el ex ministro Larraín señaló que se debe reencantar la inversión en Chile y en ese sentido dijo que esperan hacer las cosas bien, sosteniendo además que considera que la economía puede crecer al doble de lo que lo está haciendo en la actualidad, alrededor de 1,5 por ciento.

"Tenemos al cuarto año de un Gobierno que crece consistentemente dos puntos menos, tenemos 4.800 millones de dólares de menor recaudación. Si se logra recuperar ese crecimiento vamos a tener eso mismo, pero en reversa. Hay que dar un estímulo de inversión pública y luego, en materia de inversión privada, las condiciones para reencantar esa inversión. En parte hemos hablado de una baja moderada de impuestos", apuntó.

Además, enfatizó que se deben crear más empleos de los que se han generado en el Gobierno actual.

Sobre el trabajo programático, Piñera expresó que "en Chile tenemos un muy mal Gobierno pero un muy buen país, y lo que tenemos que hacer es reemplazar a ese mal Gobierno y recuperar a ese gran país".

"Por eso, el que estén trabajando cientos de personas en un programa de Gobierno para enfrentar los problemas que Chile tiene hoy y aprovechar las potencialidades que Chile tiene y que están dormidas, se requiere este trabajo para llegar al Gobierno con las ideas claras, los equipos afiatados y la acción decidida y empezar a enfrentar y resolver los problemas desde el primer día", aseveró.

"Es un tremendo error cuando se le dice a las personas 'ustedes lo merecen todo, el Gobierno les va a entregar todo, no les pedimos nada', porque eso es un engaño y los engaños nunca llegan a buen puerto", añadió el ex Mandatario.

"Cuáles son nuestras prioridades: las prioridades de la gente, primero, recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear trabajo, de crear oportunidades, de mejorar los salarios, absolutamente esencial. Es necesario, sí, es suficiente, no; pero si no crecemos, todo el resto de este programa no va a ser posible de cumplir", remarcó.

Por su parte, el ex contarlor Mendoza afirmó que "no se trata de partir de nuevo, es decir, se trata de mejorar lo que está antes bien hecho, se trata de corregir lo que está mal hecho y se trata de innovar lo que corresponde ser innovado, es decir, el Estado que nace al momento de una candidatura es un Estado que está destinado a perder. No se trata de un ofertón, se trata de una posibilidad de mediano, corto y largo plazo".

Candidato Piñera presenta sus equipos programáticos, a esta hora habla el ex ministro Larraín por materias económicas @Cooperativa pic.twitter.com/WRjkNKIynp — Nathaly Álvarez (@nathaly_alvarez) 15 de mayo de 2017

No hay avances en discusión parlamentaria de Chile Vamos

En paralelo, continúa entrampada la discusión parlamentaria en Chile Vamos y este lunes en el comité de los presidentes de partido estuvieron hablando de esta materia.

En esta instancia, incluso se habría señalado que podrían existir dos listas donde se podría marginar Evópoli, lo que fue descartado por la vocera semanal del bloque, timonel UDI Jacqueline van Rysselberghe.

"Aquí lo que había que resolver, ojalá lo antes posible, es el acuerdo parlamentario y que lo que nosotros priorizábamos era una lista única, pero si se llegaba a dar que ese acuerdo no era posible, era mejor saberlo antes que después para poner a toda nuestra gente a trabajar, pero nosotros creemos que podemos hacer todos los esfuerzos necesarios para poder llegar con una lista única al Psarlamento", aseveró.

Existen cinco zonas de conflicto, Las Condes, Antofagasta y la Región de Los Lagos, y el PRI acusa que acá hay un problema de los parlamentarios en ejercicio que buscan repostularse al cargo.

"Hay parlamentarios que comienzan a indicar que las listas ya están cerradas y arrogarse de algún modo una negociación que no es tal. La negociación la hacen los partidos políticos, está a cargo en principio de los secretarios generales para hacerle una propuesta a los presidentes de los partidos y creemos que avanzar eso es la única fórmula que tenemos para que este conflicto no exista dentro de la región", indicó la timonel del PRI, Alejandra Bravo.

La discusión parlamentaria de Chile Vamos estará paralizada esta semana, pues el secretario general de Evópoli está fuera de Chile.