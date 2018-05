Intendencia Metropolitana advierte posibles sanciones a empresas post lluvias

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, dijo que el Gobierno está en constante coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para evaluar la reposición de los servicios tras el paso del sistema frontal, y también para estudiar posibles sanciones contra las empresas distribuidoras.

Los cortes de energía comenzaron el lunes, cuando fuertes vientos produjeron caídas de árboles y desenganche de cables, y se extendieron al martes, cuando en la región cayeron 10 milímetros de agua que –en su momento- provocaron que cerca de 100 mil clientes estuvieran sin energía eléctrica.

"Lo cierto es que ayer tuvimos un episodio meteorológico completamente dentro de rangos normales de cualquier invierno, y (no obstante) tuvimos un impacto demasiado grande sobre la ciudadanía", reflexionó Rubilar.

"A pesar de que se podaron 2.000 kilómetros, a pesar de que aumentaron las cuadrillas -y eso efectivamente lo vimos en terreno- no fue suficiente, y hay que decirlo", agregó Rubilar, quien el martes cuestionó además los mecanismos de comunicación, tanto de las empresas eléctricas como de los organismos fiscalizadores.

"Hoy día, ya post emergencia, corresponde la evaluación, el control y las posibles sanciones por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y es lo que estamos en completa coordinación con la entidad fiscalizadora", subrayó la ex diputada.

Alcalde de Colina presentó denuncia en la SEC

En términos de reposición del servicio, la Provincia de Chacabuco fue una de las más afectadas, y los sectores de Chamisero, Las Canteras y Chicureo son los que han registrado mayores complicaciones.

"Yo no sé si los equipos están destinados a otras partes o no, pero la verdad que aquí no los vimos mucho ayer. Recién empezaron en la noche y ahora, yo vengo de terreno, y estaban trabajando en el sector de Chamisero, que es efectivamente un sector grande donde estaban falta de luz en estos momentos, así que me dijeron que se reponía luego", comentó el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI).

"Sin perjuicio de eso, hemos presentado una denuncia a la SEC para que vea esta situación, porque no es posible lo que ha ocurrido", indicó.

"Aquí no ha habido una contingencia climática ni de la naturaleza tan grave como para que tengamos estos problemas, así que yo espero explicaciones, y sino vamos a tener que iniciar las demandas también al Sernac y a los tribunales porque, en realidad, no corresponde la situación que hemos vivido", sentenció el jefe comunal.