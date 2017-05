UDI interpeló a la ministra del Trabajo

El diputado UDI Ernesto Silva lleva adelante este miércoles la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss (DC), para que responda respecto de las cifras del desempleo, la precarización laboral y otras materias propias de la cartera.

Dentro de los cuestionamientos iniciales, el parlamentario le preguntó a la ministra si estaba conforme con la política laboral de la Nueva Mayoría, aquella que tiene "a cerca de 30 estadios Elías Figueroa (de Valparaíso) llenos de desocupados".

"No habría asumido el cargo si no tuviera la certeza de que este Gobierno, en relación a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ha realizado no sólo generación de empleos, sino que además hemos puesto la dignidad de los trabajadores como algo prioritario", replicó Krauss.

Sobre las cifras de desempleo, la ministra afirmó que "ustedes tuvieron una tasa de desempleo promedio de 6,7 por ciento, creciendo dos veces más de lo que hemos crecido nosotros. Mi trabajo no es hacer ejercicios de adivinanza, pero quisiera también recordar que el Fondo Monetario Internacional señaló respecto a la tasa de desempleo esperada para el año 2015 era de 7,5 y fue 6,5".

Ante la creación de empleos por cuenta propia, la secretaria de Estado sostuvo que "durante el Gobierno del Presidente Piñera, los empleos por cuenta propia aumentaron en 266 mil, en lo que va de este Gobierno son sólo 133 mil, vale decir, tenemos 120 mil cuentas propia menos que durante el Gobierno del Presidente Piñera".

"Respecto de los cuenta propia, actualmente alcanzan al 21,4 por ciento de total de ocupados, sabe cuánto eran al comienzo, el año 2014: un 20,5 (por ciento). Ese país que usted describe no es el que nosotros, las encuestas y datos administrativos nos proporcionan", apuntó.

La secretaria de Estado llegó hasta el Congreso acompañada por sus pares de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Segpres, Nicolás Eyzaguirre.

Silva hizo guiño a campaña de Piñera

Al finalizar su intervención, Ernesto Silva hizo un llamado de campaña a favor de Sebastián Piñera.

"Hoy día la mayoría del país quiere un cambio de conducción política, quieren que se vuelva a priorizar la creación de trabajo como lo hizo el presidente Piñera, que prometió y cumplió un millón de empleos", expresó el otrora líder de la UDI, cargo que dejó en medio de los cuestionamientos por el financiamiento irregular del grupo Penta a campañas políticas.

En términos gruesos, el ex Presidente Piñera entregó el país con un 6,5 por ciento de cesantía, cifra que se acerca a los niveles actuales.

Por su parte, el diputado Osvaldo Andrade dijo que la UDI buscan que se generen empleos sin importar las condiciones mientras que el oficialismo busca que los puestos de trabajos sean dignos.

"Ustedes se opusieron en el pasado a la jornada laboral, al salario mínimo, al contrato suscrito, a penalizar el no pago de las cotizaciones previsionales, a precarizar a los sindicatos, a que no existiese negociación colectiva. Ustedes son los papás del PEM y el POJH (programas de empleos temporales creados por la dictadura para paliar la crisis) ",

Así fue la interpelación a la ministra del Trabajo:

