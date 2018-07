Ex gerente de LAW: "Por las noches los dueños se llevaban la plata"

En medio del escándalo por los vuelos fantasma y la deuda de 25 millones de dólares que afecta a la aerolínea Latin American Wings (LAW), ex trabajadores acusan la existencia de dinero en efectivo que presuntamente se trasladó en diferentes vuelos de la empresa.

Héctor Valenzuela, ex gerente comercial de LAW, señaló a La Tercera que en las oficinas de la aerolínea se movía bastante dinero, y la crisis responde netamente al mal manejo financiero de los socios.

"La venta que se hacía en efectivo y en las oficinas, por las noches, los dueños se llevaban la plata... Algunos días entraba mucho dinero. En esta empresa, en el camino, los socios se dieron cuenta que se ganaba mucho dinero", señaló Valenzuela.

"No creo que hayan creado esta línea aérea para estafar. Creo que se encontraron con un negocio. Lo vieron, pero después se les fueron los humos a la cabeza y quisieron crecer mucho más de lo que pudimos haber sido. Ahí reventó la compañía", sostuvo el ex ejecutivo de LAW.

"Se movía plata en efectivo"

María Isabel Sciaccaluga se desempeñó como gerente de ventas de LAW y actualmente le deben siete millones 250 mil pesos entre remuneraciones, cotizaciones y finiquito, declaró el matutino.

La ex ejecutiva dio a conocer que algunos ex funcionarios de la empresa conocían versiones acerca de que los dueños de la aerolínea sacaban los dineros y recaudaciones en efectivo a través de vuelos y viajes regulares.

"Se movía plata en efectivo no sé para dónde. Todos los que compraban tenían que hacerlo en efectivo. No podemos saber para dónde movían las platas. No sé si metían la plata en los aviones. Lo único que puedo decir es que me exigían que la gente pagara con efectivo", contó Sciaccaluga.

El próximo miércoles deberá ir hasta la Corte de Apelaciones de Santiago el abogado y presidente del directorio de LAW, José Manuel Rebolledo, que defenderá y representará a la aerolínea en sus alegatos tras la revocación del permiso para operar, resuelto por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).