Pasajeros de LAW temen declaración de quiebra tras suspensión de licencia

Clientes de Latin American Wings (LAW) temen que la aerolínea se declare en quiebra después de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunciara la suspensión de su permiso de vuelo.

Los pasajeros exigieron soluciones en una sucursal de Santiago tras la medida de la DGAC, causando que uno de sus funcionarios asegurara que se dio "netamente por un tema administrativo que no se informó, que aquí hubo un cambio del gerente de operaciones".

La posible bancarrota de la aerolínea haría que se retire del país sin ofrecer a los clientes alguna compensación por la crisis que los afecta desde fines del 2017.

La abogada de la Universidad Central de Chile Lya Rojas indicó que la suspensión del permiso de vuelo ya es una "noticia muy negativa" para la retribución a los pasajeros, que han ingresado decenas de denuncias al Sernac.

"Pese a que los consumidores interpongan sus denuncias y sus demandas civiles, en el evento de que ganen estas demandas, no tendrán quién los indemnice, ya que al estar cerrada la línea aérea, no tiene posibilidad de realizar las operaciones. Por lo tanto, no va a tener flujos de dinero probable para responder a estas demandas que van a hacer los consumidores y en definitiva, lo más probable es que estos no obtengan el pago", afirmó Rojas.

La última actualización de LAW ocurrió el sábado pasado, cuando subieron a su página de Facebook los pasos a seguir para realizar el proceso de devolución de pasajes o reembolsos.