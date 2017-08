Crece la polémica por Tarjeta Adulto Mayor del Metro

Desde su anuncio que la Tarjeta Adulto Mayor que comenzó a entregar Metro de Santiago generó polémica, debido a la restricción a los beneficiados para realizar 14 viajes semanales, lo que es considerado insuficiente por muchos de ellos, debido a los trámites que deben realizar.

Desde la empresa de transporte se defienden asegurando que este beneficio se trata de una política pública que se escapa de su alcance y que el único cambio es la distribución en el tiempo de estos viajes.

María Irene Soto, gerenta de Clientes de Metro, explicó que "es importante señalar que aquí no hay cambio, la política pública siempre ha establecido que sean dos viajes diarios".

"El único cambio que hemos hecho, creemos que va a favorecer los viajes de los adultos mayores que cuentan con el beneficio, es que se pueden usar los 14 viajes en la semana, eso significa que es posible que un día puedan hacer más viajes, pero también puede haber un día en que no hagan esos viajes", agregó la ejecutiva.

En tanto, Francisco Iturriaga, presidente de la Unión de Pensionados de Chile, afirmó que la cantidad de viajes "la gente lo rechaza terminantemente, porque tiene que ir a los hospitales, ir a ver a un enfermo, cuando tienen que hacerse una curación tienen que volver dos o tres veces al hospital".

"No gastan dos pasajes diarios, sino que gastan tres, cuatro o cinco, o sea, los 14 (viajes) no le interesan a la gente, tienen que darle como antes y eso lo han cambiado de la noche a la mañana y eso no lo vamos a aceptar nosotros bajo ningún punto de vista", añadió.

A las 16:30 horas de este miércoles, los adultos mayores sostendrán una reunión en las oficinas de Metro para exigir que el beneficio se extienda a un número ilimitado.