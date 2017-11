Descubren nueva especie de orangután que ya corre peligro de extinción

Son solo unos 800 ejemplares, pero forman una nueva especie de orangutanes, que se suma a las seis ya conocidas de grandes simios. Los investigadores que la encontraron en Sumatra la bautizaron como Tapanuli orangutan (Pongo Tapanuliensis).

Aunque acaba de ser descubierta, esta nueva especie de grandes simios que vive aislada fue clasificada como una de las más amenazadas del mundo, debido a la pérdida de su hábitat y la caza, indica un comunicado de la Universidad de Zúrich sobre un estudio publicado en Current Biology.

El autor principal del estudio, Michael Kurtzen,destacó que "no todos los días" se descubre una nueva familia de grandes simios, "por ello el descubrimiento es muy emocionante".

Extrañamente, esta nueva especie es una de las más antiguas en el planeta y sus orígenes se remontarían hace unos 3,3 millones de años.

Hasta ahora, los científicos habían catalogado, aparte de los humanos, seis especies vivas de grandes simios: los orangutanes de Sumatra y Borneo, el gorila occidental, el gorila oriental, los bonobos y los chimpancés.

