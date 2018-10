La Tierra perdió el 60 por ciento de sus animales salvajes en 44 años

Las poblaciones mundiales de vertebrados -mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles- se han reducido en un 60 por ciento en algo más de los últimos 40 años, según el Informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que plantea además la necesidad de alcanzar un acuerdo global por la naturaleza.

Este documento recoge los datos más recientes del Índice Planeta Vivo (IPV), que ha analizado el estado de 16.704 poblaciones de 4.005 especies de vertebrados entre 1970 y 2014.

Se trata del duodécimo informe que desde hace 20 años elabora la veterana ONG conservacionista sobre la situación ambiental de la Tierra y que refleja una tendencia preocupante sobre el estado de la biodiversidad y la salud del Planeta.

[Launch News] The Living Planet Report 2018 launches TODAY 🎉. Released every two years, the report is a comprehensive study of trends in global biodiversity and the health of the planet. Read the summary at https://t.co/FU1xuCgMP5 #LPR2018 #NatureMatters https://t.co/OdK6jYzEuv