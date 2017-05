Corte Suprema autorizó la expulsión del cura John O'Reilly

La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por el sacerdote irlandés John O'Reilly en contra de la decisión del Ministerio del Interior que ordenó su expulsión del país una vez cumpla su condena de cuatro años de presidio -con el beneficio de la libertad vigilada- por el delito de abuso sexual de menores.

En un fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en septiembre del año pasado, había acogido el recurso.

La Suprema negó que el Gobierno incurriera en un "actuar arbitrario" al decretar la expulsión del país de O'Reilly, a quien el Congreso le quitó la nacionalidad por gracia que le había sido concedida.

"Una vez que fue revocada, por Ley N° 20.826 publicada en el Diario Oficial de 14 de abril de 2015, la nacionalidad por gracia, el recurrente volvió a ser un extranjero, de nacionalidad irlandés", expuso la Corte.

En la situación actula "no es factible que el recurrente regularice su situación migratoria, razón por la que en su oportunidad, si éste no hace abandono voluntario del país, la autoridad deberá decretar la expulsión pertinente. (...) el tenor de las normas es claro al establecer causales imperativas y facultativas para no otorgar el permiso de residencia definitiva, que son directamente vinculables con la situación que afecta al recurrente, quien fue condenado por el delito de abuso sexual, sin que para evaluar una eventual solicitud de permanencia definitiva tenga relevancia la circunstancia de haber cometido el delito mientras era chileno o extranjero", agrega el fallo (ver archivo adjunto).