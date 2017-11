Mia Khalifa entregó sus secretos para tener buen sexo

A sus cortos 24 años, Mia Khalifa ya es una retirada actriz porno y actual comentarista de deportes. La joven nacida en el Líbano es toda una celebridad en redes sociales, donde suma polémicas y amores no correspondidos.

Esta semana, Khalifa escribió una columna en la revista Men's Health, donde entregó consejos sexuales que garantizan el placer femenino, respondiendo las siete preguntas más buscadas en Google al respecto.

Estos son algunos conceptos:

El punto G: "Está en la pared superior de la vagina, a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino. Deberías notar una superficie algo más áspera, como la de una nuez. Es diferente para cada mujer y necesitarás experimentar para encontrarlo".

¿Cómo hacer que una mujer llegue al orgasmo?: "La excitación y el disfrute depende de cada mujer. La mayoría solo necesita una buena previa para excitarse lo suficiente como para llegar al orgasmo. No se trata solo de encontrar el punto G, sino de besarse, tomarse su tiempo y ser sensible (o brusco, dependiendo del gusto)".

¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien?: "Mírala, escúchala y siéntela. No te preguntes a ti mismo. No sigas preguntándole, "¿Esto está bien? ¿Quieres más de esto? ¿Quieres más de eso?". Escucha su gemido. Si está gimiendo, lo está disfrutando. Si su cuerpo comienza a temblar, se está acercando (al orgasmo).

¿Importa el tamaño? "No, en absoluto. El mejor sexo que he tenido no ha sido con el hombre más dotado. Todo se reduce a la manera en que tratas a tu pareja y lo que sientes por ella. El clímax depende más de cómo me siento con la otra persona que cualquier otra cosa.

¿Cuánto tiempo suele durar el sexo? "Entre 5 y 7 minutos. Algo más apasionado suele ser de 10 a 15. Si dura una hora, tal vez convendría preguntarse si algo no funciona bien ahí".