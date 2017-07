Denuncian a youtubers por abusar de una fanática ebria

Toda una polémica generó la revelación de un video que muestra a cuatro youtubers abusando de una fanática ebria, que se encontraba con ellos en la habitación de un hotel, durante el festival Club Media Fest que se hizo en 2015.

El responsable del canal Dude Vlogs subió el registro a la plataforma, para exponer a los otros cuatro generadores de contenidos involucrados en la situación: Lucas Castel, Yaco Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca.

"Fue una fiesta en un hotel, y se pasó bien. Hicimos quilombo, pero con orden. Hasta que en un momento el orden desapareció. Y cuando me quise dar cuenta estaban estos youtubers abusando de una chica que estaba borracha y que claramente era fan de ellos", cuenta en el clip que muestra extractos del episodio y que ahora fue eliminado de su canal.

Al mismo tiempo recalcó que "ellos saben lo que pasó, y también saben que lo grabé". El archivo fue recuperado y republicado por el medio trasandino El Clarín, por lo que se puede ver a continuación (advertimos que el contenido puede herir la sensibilida de algunos usuarios):

La publicación del registro generó inmediatamente una reacción negativa en las redes sociales, por la forma en que los video bloggers tocaron sin consentimiento a la joven, mientras yacía sobre una cama, con uno de los individuos encima, mientras intentaban sacarle la ropa y lamer alcohol derramado sobre partes de su cuerpo.

"Nadie me violó"

Con el revuelo creciente por todo el episodio, fue la misma joven quien apareció por medio de un video en su canal entregando más detalles de lo acontecido. La mujer, que se identifica rápidamente como "Sol", pero en el canal en que apareció su video figura co el nombre "Maria Rodriguez", apuntó que "no quería hablar de esto, ni hacerme conocida por esto. No quiero seguidores, ni nada".

"No me queda otra que hablar y explicar absolutamente todo. Nadie mejor que yo para que esto se termine", añadió.

Luego se lanza a explicar que "yo la verdad que no conocía a ninguno de acá, de Argentina. No los conocía, sinceramente. Incluso a algunos les pregunté '¿quién sos'?".

El relato continúa contando que "pegué buena onda, hubo una fiesta, tomamos. Después vamos a hacer previa a la habitación. Unos amigos se fueron a otros lugares. Parece cualquier cosa ese video, es verdad, ahora lo veo y tomo conciencia de lo que pasó".

En medio de todo, reconoció que estaba ebria

"Se habló mucha mierda, hablaron cualquier cosa. Dijeron que fue una violación, abuso sexual. Quiero aclarar que no fue una violación, nadie me violó. Creo que estábamos todos ebrios. Yo no reaccionaba a la situación", sostuvo.

El mismo responsable de Dude Vlogs, tras borrar el primer montaje que había hecho, luego subió otro en el que aparece hablando por teléfono con la víctima del asunto.

Las reacciones de los expuestos

Gonzalo Fonseca reaccionó a la publicación de Dude Vlogs creando su propio video, allí apunta al denunciante como un "mentiroso" y agregó en el mensaje de Twitter que "la estoy pasando re mal,espero q logren entender lo q paso".

En su explicación apunta que "la verdad es que había tomado demasiado, ya no estaba midiendo lo que hacía ni lo que hacían los demás. En esa época me emborrachaba hasta quedar inconsciente. Un estúpido terrible".

Por su lado, Yao Cabrera continuó promocionando sus creaciones en medio de la polémica, aunque en medio de todo escribió un mensaje referente al tema.

"Si la gente solo se dedicará hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras todo sería mejor", publicó a través de Twitter.

Si la gente solo se dedicará hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras todo sería mejor 😩 — Yao Cabrera (@yaoecabrera) 29 de julio de 2017



Lucas Castel, el joven que se levanta de la cama y se aleja de la situación, también hizo un video para explicar su punto de vista. Lo publicó en Youtube y ya alcanzó más de 735 mil visitas.

"Yo no iba a ser parte de eso. Por eso me levanté y me fui", sostuvo. "Así como se ve en el video no tiene que ser tratada jamás una persona, sea hombre o mujer. Es asquerosa esa situación y cualquiera que vea ese video puede pensar lo peor, como lo están pensando".