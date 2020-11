Con Eduardo Frei como expositor, Instituto Confucio UST celebra los 50 años de relaciones en Chile y China

El Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás realizará este 26 de noviembre, a las 10:30 horas, un seminario web que tendrá al ex Presidente Eduardo Frei como principal exponente.

La actividad conmemorará los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y China, además del 13° aniversario del Instituto Confucio de la UST.

Además del ex Mandatario, expondrán en esa jornada el embajador de Chile en China, Luis Schmidt; el ex embajador chileno Fernando Reyes Matta; la consejera cultural de la Embajada de China en Chile, Yang Changqing; y el ex director de la oficina comercial de Chile en Beijing, el diplomático Mario Artaza.

La inscripción a este seminario será vía web, formulario al que puedes acceder en este link.