Eduardo Frei pide profundizar relación con China: "Chile tiene que estar en este mundo"

El ex Presidente Eduardo Frei, embajador extraordinario plenipotenciario de la misión especial para Asia Pacífico, resaltó la importancia de aumentar la inversión de China en nuestro país para "estar en este mundo".

"China es uno de los principales inversores de Chile en todo el mundo y eso es muy conveniente", dijo en el seminario realizado por el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás.

Frei manifestó que "la gran posibilidad que tiene Chile con conectar con Asia y China, a través del Pacífico Sur, es el desarrollo de la infraestructura necesaria para ser parte del nuevo mundo. Hemos hecho esfuerzos en los últimos años, pero nos falta mucho".

Así, sostuvo que "el único 'beneficio' que ha tenido la pandemia ha sido esta explosión de las comunicaciones y el trabajo a distancia, entonces yo veo un gran futuro en esta materia porque este año, a pesar de todos los problemas, es evidente que en el mundo hay una baja en el comercio exterior, pero Chile y China han mantenido y han estado creciendo sobre el 10 por ciento entre enero y agosto".

"A pesar de toda la situación mundial, producto de la pandemia y los problemas que hemos tenido en el país en el último año, podemos decir que seguimos con gran confianza trabajando con China y en inversiones que hace cinco, seis o siete años eran imposible de concebir", destacó.

El ex mandatario añadió que "hoy día, post pandemia, hay muchos países que están cerrándose interiormente, más nacionalismo, hablan de menos globalización, de menos libertad económica y entonces Chile tiene que estar en este mundo, no puede dejar de estar. Somos un país pequeño y por eso nuestra relación con Asia privilegiada y con China en esta situación debe ser fundamental para enfrentar los desafíos que tiene el futuro".

El embajador plenipotenciario resaltó que "hay un sentimiento claro de que estamos trabajando, que estamos mirando al futuro y que vamos a seguirlo haciendo porque esto es bueno para Chile. Nosotros no podemos depender de las grandes potencias, de una u otra, tenemos que acceder a todos los mercados, pero sí sabemos que post pandemia van a haber categorías de países en la forma de relacionarse y por eso nos alegra que, por ejemplo, hace poco días China firmó el RCEP, que son más de 15 países del Asia, (...) y después el Presidente de China dice 'vamos a entrar tambien al TPP11', que fue el gran proyecto que hicimos con Japón una vez que Estados Unidos se retiró".

"Eso significaría estar presentes. En el RCEP hemos adherido como observadores; y deberíamos rematar que nuestro parlamento apruebe el TPP11, que significa un daño económico para toda la exportación chilena anuales cercanos 20 millones de dólares. Y yo no sé por qué no lo firmamos si no cambia en nada respecto a los tratados que tenemos", puntualizó.