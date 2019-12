Diseño enérgico: Ya está en Chile el atrevido Hyundai Venue

Con el objetivo de conquistar a un público joven y urbano, Automotores Gildemeister –representante de Hyundai en Chile- presentan el nuevo modelo Venue.

Se trata de un SUV compacto que se posiciona por debajo del exitoso Creta y que se suma a la familia de este tipo de vehículos de la marca.

Con un diseño enérgico y un concepto multifacético, el Venue busca ofrecer una propuesta innovadora y tecnológica a quienes buscan un primer auto que sea funcional, moderno y seguro.

Estéticamente, emplea el mismo lenguaje de diseño que su hermano mayor, el vehículo Santa Fe. En este sentido, tiene trazos suaves, que le dan una apariencia única y donde destaca su carrocería bitono.

En la parte frontal, la atención está centrada en la parrilla tipo cascada, con el logo flotante de la marca en su centro, y los focos divididos, que le dan una apariencia robusta y moderna.

Su silueta transmite deportividad y agilidad con un pilar A inclinado y una línea de techo descendente, que no quita espacio para la cabeza de sus pasajeros ni afecta la visibilidad general del vehículo.

La zaga, por su parte, presenta un estilo sobrio y robusto, en el que destacan los grupos ópticos cuadrados, el alerón trasero y los reflectores situados en el parachoques.

El Hyundai Venue acompaña este diseño de unas medidas que alcanzan los 4.040 mm de largo, 1.770 mm de ancho y 1.565 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.520. Cotas que le permiten ofrecer un amplio habitáculo paracinco pasajeros y un maletero con una capacidad de carga de 350 litros.

El Hyundai Venue está disponible en Chile a lo largo de toda la red de concesionarios Gildemeister desde el 14 de noviembre, con una lista de precios con financiamiento que parte en los 10.090.000 de pesos de la versiónMT Plus, sigue en los 11.590.000 de pesos de la MT Value, sube hasta los 12.390.000 de pesos de la AT Value y cierra en los 12.990.000 de pesos de la AT Premium.

Este es un contenido auspiciado.