Becas Tu Futuro: Últimos días para inscribirse en programa de formación e inserción laboral

La búsqueda de trabajo puede ser un gran desafío, más aún para jóvenes que no saben cómo realizarla, no cuentan con experiencia laboral o no tienen conexiones.

Pensando en la igualdad de oportunidades y en el talento joven, Fundación Forge desarrolló un programa de capacitación "Tu Futuro" que conecta a los jóvenes con empresas, además de orientarlos, capacitarlos y entrenarlos para que puedan acceder a un mejor futuro o alcanzar su meta educativa a través del trabajo.

"Capturamos talento para que las y los estudiantes se puedan formar, desarrollar sus habilidades socioemocionales e insertarse en trabajos formales", señala Francisco Ruiz, director de la Fundación Forge Chile, y enfatiza la importancia de acompañarlos en este campo para que puedan certificarse y encontrar un buen empleo.

"Para los jóvenes siempre ha sido difícil encontrar un trabajo, tres veces más difícil que para un adulto, y si decimos jóvenes y mujeres, peor aún. Sabemos que también hay muchos y muchas jóvenes que tienen la necesidad de compatibilizar trabajo con estudios y eso es muy bueno, nosotros promovemos trayectorias mixtas, pero hace más difícil encontrar trabajos formales. Queremos que los y las jóvenes puedan acceder a mejores condiciones laborales, con seguridad, conociéndose a sí mismos, empoderados en sus capacidades y habilidades, que sepan como presentarse a una entrevista, que sepan como hacer un buen curriculum, como describirse a si mismos", indica Fabiola Ríos, directora de alianzas estratégicas de la Fundación Forge Chile, enfatizando que "nosotros tenemos empresas aliadas ejemplares que capacitan e invierten en el talento joven, ellos posibilitan que bequemos a las y los jóvenes para que vivan esta experiencia de fortalecimiento de habilidades socioemocionales y apuestan, en sus pilares de sostenibilidad, invertir en el empleo joven".

"Forge significó para mí una puerta a mejores oportunidades, una guía para afrontar el mundo laboral dándome confianza y seguridad entre otras habilidades. Fue una pieza importante en un momento de decisión y planificación en mi vida", cuenta Laura Rivero, ahora cursando la carrera de auditoría y trabajando en Pwc.

"'Tu futuro' es una propuesta educativa 100% online, que posibilita una experiencia dinámica y divertida para que los jóvenes —que son de nuestro grupo objetivo— se conozcan mejor, se capaciten, se preparen para conseguir su primer trabajo, y diseñen un plan que los ayude a cumplir sus sueños", expresa Francisco Ruiz, director de Fundación Forge Chile.

"Para mí el programa fue de gran ayuda, me apoyaron en desarrollar mis habilidades de comunicación, me costaba expresarme bien, me ponía muy nerviosa, valoré mucho el entrenamiento con entrevistas simuladas, donde pude practicar con expertos de recursos humanos de grandes empresas, reforzando mis fortalezas y contribuyendo activamente en mi seguridad a la hora de presentarme al mundo laboral", relata Valentina Leyton, exalumna Forge, actualmente estudiando Pedagogía en Inglés y trabajando en Happyland.

"La empatía y la capacidad de generar equipos de trabajo son algunas de las habilidades más requeridas y en ese sentido la Fundación Forge nos ha apoyado mucho, porque las personas que hemos entrevistado tienen esas capacidades desarrolladas", destacó Alejandro Truan, subgerente de sistemas Advance Analytics de Consorcio.

"Estoy muy agradecido con Forge, ya que me brindaron las herramientas para desenvolverme en el mundo laboral. A través del programa he tenido varias oportunidades con empresas, partí haciendo mi práctica en PwC y ahora llevo trabajando más de tres años en Larraín Vial. El programa me ayudo, no sólo a tener trabajo, también me apoyo en el desarrollo de mis competencias laborales, me preparó para dar buenas entrevistas y sobresalir en mi trabajo actual. Con Tu Futuro aprendí a comunicarme de forma clara y precisa, a trabajar en equipo, a mejorar mi confianza. Fue una gran oportunidad", cuenta Ignacio Parra, exalumno Forge, actualmente estudiando Auditoría y trabajando en Larraín Vial.

"Desde mi visión la importancia y experiencia con jóvenes Forge ha sido muy positiva. Es destacable su compromiso y ganas de superarse. También valoramos su fortaleza y adaptabilidad con los equipos de trabajo, son jóvenes en los cuales podemos confiar y delegar tareas que han sabido responder con responsabilidad. Como compañía nos sentimos felices de dar oportunidades de trabajo digno y de calidad a jóvenes que demuestran compromiso, ganas de crecer", dice Magdalena Cortés, Coordinadora Corporativa de Responsabilidad Social Empresarial y Asistente de la Gerencia General en Consorcio Financiero.

Cortés también agrega: "Es muy gratificante para nosotros aportar y colaborar con la fundación, hemos participado de entrevistas simuladas y se valora la preparación con la que los y las jóvenes se presentan, saben expresarse de la manera correcta, manifestando sus ganas ser mejores y superarse. También hemos participado en paneles de empresas, donde compartimos con otras compañías las experiencias con jóvenes Forge, instancias enriquecedoras de retroalimentación, donde se destaca las ganas de los jóvenes de aprender, salir adelante y formar su propio camino. Estamos felices de aportar con nuestro granito de arena apoyando y dando oportunidades a jóvenes que quieren salir adelante y que ven oportunidades de superación en Forge, ellos son un puente para alcanzar un mejor futuro, para obtener el éxito personal y profesional que merecen".

Los y las jóvenes que aún no tienen claro qué hacer y necesitan un trabajo, deben saber que Fundación Forge los puede ayudar abriéndoles oportunidades de desarrollo. Más de 10.000 jóvenes ya han participado del programa "Tu futuro".

¿Qué contemplan las becas de Forge?

Las becas son 100% online y gratuitas, no se deberá pagar por nada y permiten la conexión a clases desde cualquier lugar.

Las clases son una vez a la semana con alternativas de días y horarios.

Son cuatro meses de capacitación y a partir del quinto mes comienza la búsqueda activa de trabajos de la mano de un tutor que acompañará, orientará y ayudará a los y las jóvenes.

¿Cuáles son los requisitos? Tener entre 18 y 24 años, contar con un dispositivo con conexión a internet y tener muchas ganas de superarte y trabajar.

¿Qué podrán aprender? A desarrollar sus talentos para descubrir la mejor versión de sí mismos (talleres de orientación vocacional, habilidades personales, comunicación y proyecto personal); adquirir habilidades digitales y mejorar sus oportunidades con el entrenamiento para su primer trabajo (armar su CV, aprender a usar los portales de empleo, participar de entrevistas laborales simuladas y de instancias de encuentro con ejecutivos de distintas empresas). Además, recibirán un certificado y coaching (acompañamiento personalizado hasta por un año), junto con acceder a oportunidades laborales (ofertas de empresas de primera línea que confían en los egresados de Forge) y a redes de contactos.

¿Cómo postulo?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto, a través de https://fondationforge.org/cl/tu-futuro, o directamente en el link de la biografía del Instagram de la Fundación @forge_chile, donde podrán inscribirse a una charla informativa del programa, luego de lo cual podrán optar a seguir con el proceso de postulación. Comenzando las clases el 22 de agosto.

