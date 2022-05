Los beneficios de las proteínas en la alimentación de las mascotas

Al igual que los seres humanos, las mascotas necesitan de una buena alimentación en todas las etapas de su crecimiento para asegurar una calidad de vida mejor y saludable. Una alimentación equilibrada y con los niveles óptimos de nutrientes hará que los perros y gatos vivan mejor y por más tiempo.

Al momento de elegir el alimento adecuado para nuestros amigos de cuatro patas, es importante fijarse que entreguen los requerimientos precisos de nutrientes como proteínas, grasas, fibras, cenizas, vitaminas y minerales, según la correspondiente etapa de vida.

En este sentido, las proteínas son muy importantes para una mascota, y es uno de los principales indicadores a la hora de elegir una comida. Realmente, los alimentos incluyen aminoácidos y con ellos, su organismo construye las proteínas que necesita. Estos aminoácidos ayudan en el desarrollo y a mantener la fuerza muscular.

Por ejemplo, el perro necesita 22 aminoácidos. 12 de ellos los sintetiza su organismo y se denominan no esenciales, ya que no necesitan consumirlos a través de los alimentos. Los aminoácidos que no pueden sintetizar se denominan aminoácidos esenciales, y el perro debe obtenerlos a partir de los alimentos.

Actualmente marcas especializadas en la alimentación de perros y gatos, debido a la situación actual donde las mascotas también se han visto afectadas, han trabajado para reforzar las defensas a través de suplementos alimenticios, una categoría nueva y revolucionaria.

Las proteínas, como cualquier otro macro o micronutriente, no se digieren completamente y algunas se desperdician. Los mejores suplementos son aquellos en los que la mayoría de los contenidos ingeridos se digieren completamente en el cuerpo y luego se procesan completamente sin perder ninguno de sus restos.

Estos suplementos son seguros de administrar en las mascotas. Muchos humanos lo toman por las mismas razones y beneficios que puede aportar a los perros y gatos. Son totalmente seguros, pero siempre se deben administrar con cuidado de no darles demasiado.

BENEFICIOS DE LOS SUPLEMENTOS DE PROTEÍNA PARA MASCOTAS

Desarrollo muscular

La proteína es esencial para el crecimiento muscular. Técnicamente, los músculos no se desarrollarán y seguirán creciendo sin proteínas en la dieta. La proteína es una parte integral del cuerpo físico de un perro o un gato.

Recuperación muscular

La proteína para las mascotas no solo es un factor importante en la construcción de músculo, sino también en la recuperación. Ayudan a la reparación muscular después del ejercicio. Al igual que cuando los humanos van al gimnasio y hacen ejercicio, los músculos de estos también pueden comenzar a desgastarse debido a la hiperactividad o la falta de nutrición.

Mejora el sistema inmune

Con una alimentación balanceada, una mascota puede tener una vida saludable, complementarlo con suplementos ayudará a mantener el Sistema Inmune del Animal en lo más alto, para disminuir la posibilidad de contraer enfermedades.

Además de ayudar a fortalecer la estructura ósea, cartílagos, dentadura y mantener el correcto funcionamiento de las articulaciones. Esto con una notoria mejora en la apariencia visual de su mascota y pelaje.

Dogman y Catman es un producto formulado en Canadá, un Suplemento Nutricional Proteico único en polvo para perros y gatos de cualquier raza.

En polvo fácil de usar.

Dosificador sencillo de utilizar, hace que la suplementación para su perro o gato sea extremadamente fácil.

Simplemente vierta y mezcle el polvo con la comida seca o húmeda y su mascota lo devorará.

Para todas las razas, desde los 6 meses de edad.

El paquete de Dogman rinde para 50 días, mientras que el uso de Catman se puede extender hasta por 100 días.

Este es un contenido patrocinado.