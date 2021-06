Más eficiente, limpio y seguro: El aire acondicionado como solución para los hogares y el medio ambiente

La preocupación del Gobierno por una matriz de calefacción más limpia para el país ha encontrado eco en la industria, que ha redoblado sus esfuerzos por poner en el mercado dispositivos que apuntan a un gradual cambio. En este sentido, Midea Carrier Chile ha hecho un aporte a través de sus equipos de aire acondicionado como una solución limpia (aire de calidad que no genera contaminación de gases nocivos), segura (con certificación) y eficiente (tecnología inverter y ahorros de energía).

El escenario actual plantea que uno de cada tres hogares de Chile usa leña para calefaccionar. Este recurso, junto a la parafina, el gas licuado, el gas natural y el kerosene, causan material particulado fino y gases de efecto invernadero que mantienen a un 50% de la población del país expuesta a niveles de contaminación por sobre el estándar nacional de calidad del aire.

Y en virtud de mejorar este escenario, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ha establecido normas y protocolos de seguridad y eficiencia en torno a sistemas de aire acondicionado y de combustión para acompañar este cambio hacia un ecosistema de dispositivos más amigables.

Este tipo de certificación apunta a que los equipos eliminen riesgos para la salud y se pueda conocer el consumo específico del producto. Con ello, hoy el 88% de los productos eléctricos están certificados por el SEC y sólo un 12% de estos sistemas, basados en combustibles, cuentan con este sello, con la idea de ir generando el cambio a futuro.

Una de las alternativas eléctricas disponibles en el mercado para reducir la contaminación de manera eficiente son los equipos de aire acondicionado split Inverter de Midea Carrier Chile.

Para un ejemplo de calefacción diaria durante 8 horas en promedio en julio, datos del Ministerio del Medio Ambiente apuntan a que en la Región Metropolitana se deben destinar $53.183 en gas natural, mientras que con el aire acondicionado inverter se destinan $18.849, lo que representa más de un 50% de ahorro, ya que su motor inverter mantiene un funcionamiento continuo, pero de baja potencia, lo que lo hace ser más eficiente.

Midea Carrier es el principal fabricante de aire acondicionado en el mundo y en el mercado chileno, y cuenta con diferentes modelos tanto para el sector residencial como el empresarial. Monserrat Ferrer, gerente comercial HVAC de Midea Carrier, explica que comprar este artefacto no es más caro que otros sistemas de calefacción.

"Un aparato de aire acondicionado con instalación incluida no es tanto más caro que una estufa a parafina, y es más barato que una estufa a leña. Se puede encontrar en el mercado desde los $500 mil y el retorno de inversión comparado a una estufa a parafina es menor a 9 meses de uso, según los costos indicados en el reporte del Ministerio de Medio Ambiente", señala.

Línea de productos

Entre los productos de Midea Carrier Chile están el All Easy Pro, que es de gama alta y cuenta con eficiencia A en calefacción. Los tres modelos de Midea a la venta en nuestro país ("Aurora", "Forest" y "All Easy Pro") pueden ser manejados a través de la aplicación móvil Midea AIR incluso si se está fuera de casa, "además, cuentan con un sistema de doble filtro que limpia el aire que ingresa al aparato antes de comenzar el proceso de acondicionamiento", dice Ferrer, quien agrega que para mayor purificación del aire, "el modelo All Easy Pro cuenta con un sistema de liberación de iones que desintegra bacterias y partículas de polvo o ácaros. Todos los modelos tienen una función de autolavado que facilita mucho la tarea de mantenimiento y es de eficiencia A en sus funciones de frío y también calor".

"Nuestra compañía está facilitando el acceso y la instalación de equipos mediante nuestra red de distribuidores. Hoy los equipos split de Midea están en las principales tiendas del país con la instalación incluida en el precio publicado", asegura Ferrer, quien releva la importancia de la transición al aire acondicionado como sistema de calefacción, ya que no produce contaminación ambiental y reduce en su totalidad el riesgo de accidentes que pueden ser provocados por estufas a leña, gas o kerosene.

Este es un contenido patrocinado.