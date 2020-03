Chequeo: Funcionaria de U. San Sebastián recomendó a estudiante renunciar a carrera por falta de pago

Una alumna de primer año de obstetricia de la universidad San Sebastián compartió una respuesta que le dieron de la misma casa de estudios, cuando ella solicitó una ayuda por una contingencia económica que está viviendo. El hecho se viralizó en redes.

La joven le contó a la casa de estudios que su abuelo, que es su aval, trabaja en las ferias vendiendo productos naturales y que con le paga la universidad. El problema es que ya no lo dejan comercializar sus artículos, pues sólo está permitido para los que venden frutas y verduras.

Al preguntar qué pasará con las cuotas del arancel y qué ayuda podría recibir, la respuesta fue lapidaria: renunciar como estudiante de primer año. La situación escaló y Eduardo Solar, vicerrector de la sede Santiago de la USS, aclaró la situación a Cooperativa.cl.

"Me habría gustado decir que el hecho no era efectivo, pero la respuesta sí fue enviada por una funcionaria nuestra. Me comuniqué con la estudiante para que me relatara qué había pasado. La respuesta es inusual, pues tenemos un departamente de financiamiento universitario", dijo Solar.

"La respuesta es desafortunada, un error. La estudiante fue contactada posteriormente por otra funcionaria, que le dio todas las opciones y está sin problemas en sus clases online. Ella no pensé que se iba a viralizar esto", agregó Solar.

La respuesta, que ya superó los 50 mil compartidos: