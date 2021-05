Artista vendió una escultura invisible por más 13 millones de pesos en Italia

El artista italiano Salvatore Garau vendió por 15.000 euros (más de 13 millones de pesos) una escultura invisible llamada "Yo soy".

La obra, que fue subastada el pasado 18 de mayo, debe ser "instalada" en un espacio vacío de una casa particular que mida 150 x 150 centímetros.

El comprador, de quien se desconoce el nombre, sólo contará con el certificado de autenticidad de la extraña obra de arte.

Salvatore Garau respondió a las críticas que apuntan a que no vendió nada: "El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso (...) Por tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros".

"En el momento en que decida exponer una escultura inmaterial en un espacio determinado, ese espacio concentrará cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde mi solo título adoptará las más variadas formas", explicó.

En el siguiente video, se aprecia una escultura invisible instalada en el artista en la Piazza della Scala de Milán en febrero pasado: