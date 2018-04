Confirman publicación del nuevo libro de George R.R. Martin en Chile

No, no es "The Winds of Winter", el sexto tomo en la saga "Canción de Hielo y Fuego", que inspiró la popular serie de HBO "Game of Thrones". Pero el nuevo libro de George R.R. Martin sí se enmarca en una arista de la franquicia y tiene confirmada su llegada a Chile.

Penguin Random House confirmó que el tomo bautizado como "Fuego y Sangre" debutará el próximo 20 de noviembre en el país, así como también en resto de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Holanda y Polonia, entre otros países.

Como ya lo había descrito anteriormente el mismo Martin, se trata del primero de dos tomos la historia definitiva de los Targaryen en Poniente, con el relato de la conquista que unió a los Siete Reinos bajo el manto de la familia por medio de la Danza de Dragones: la guerra civil de la Casa Targaryen que casi acaba con su dinastía para siempre.

De alguna manera, será la expansión de lo que los lectores ya pudieron apreciar en parte a través de "El mundo de hielo y fuego".

El autor aclaró a través de su blog que "no es una novela. No es una narrativa tradicional ni nunca pretendió serlo. Mejor llamémosle 'historia imaginaria'. La clave está en la palabra historia. Soy un entusiasta lector de historias populares, y eso era lo que buscaba lograr aquí. En cuanto a mí, volveré de nuevo a 'Los Vientos de Invierno'".

Aún no hay detalles sobre el valor que tendrá la obra.