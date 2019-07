Hernán Rivera Letelier reveló que padece la enfermedad de Parkinson

El escritor chileno Hernán Rivera Letelier fue diagnosticado de la enfermedad de Parkinson hace siete años, hecho que reveló recientemente en una entrevista, en la que aseguró que no quiere "caer en la depresión".

El autor de "La Reina Isabel cantaba rancheras" contó en conversación con La Tercera que estaba con un tratamiento con pastillas. "Es complicado porque es una enfermedad irreversible y degenerativa. Es una enfermedad que cada cinco años te va aumentando el problema de los movimientos", afirmó a LT.

"En un principio no lo conté para no causar pena ni lástima, pero ya se me nota demasiado", dijo el escritor, junto con contar que ha visitado doctores en Cuba. "Hay una operación que cuesta como 30 millones de pesos y que te permite disminuir los temblores en un 40%", contó.

Tras su diagnóstico, Rivera Letelier dijo que estuvo "mal un par de meses, porque aparecen las típicas preguntas: ¿Por qué a mí? Después cambié el chip y me dije, ¿y por qué no a mí? Y comencé a animarme y a tomármelo, incluso, con humor. Si caía en depresión me iba a la cresta".

Finalmente, reveló una conversación Raúl Zurita, poeta que tiene Parkinson desde hace 20 años. "El año pasado o antepasado, participó en la Feria del Libro de Antofagasta y conversé con él y le pedí un consejo. Me dijo: 'Lo único es no caer en depresión. Si eso ocurre te vas a la mierda'".