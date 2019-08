La escritora Toni Morrison murió a los 88 años de edad

La autora Toni Morrison, ganadora del Premio Nobel de Literatura y del Premio Pulitzer, murió el lunes por la noche a la edad de 88 años.

La famosa novelista falleció por razones que aún se desconocen. La noticia fue confirmada por su editorial Knopf a través de un comentario en Twitter.

Nacida como Chloe Ardella Wofford, Morrison fue mejor conocida por su novela "Beloved", aclamada por la crítica y que ganó el Premio Pulitzer de 1988 por ficción. Entre sus otras novelas memorables e influyentes están "Jazz" (1992) y "Paradise" (1997).

En 1993, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer negra en recibir el honor. En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.



“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”



February 18, 1931 – August 5, 2019