Padre del "Nuevo Periodismo" murió a los 87 años

El escritor estadounidense Tom Wolfe, conocido por ser el padre del "Nuevo Periodismo", falleció a los 87 años en un hospital de Nueva York, según reportan medios internacionales.

Wolfe se hizo reconocido por su innovadora narrativa en sus reportajes y novelas de ficción. Comenzó su carrera como reportero en un periódico durante la década de los 50's.

Con la publicación de su primer libro, "The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby", Wolfe estrenó una manera de escribir a la que llamó "Nuevo Periodismo". Esta tendencia fue seguida ampliamente por periodistas y novelistas en las décadas posteriores.

A través de sus trabajos, el fallecido escritor logró retratar varios aspectos presentes a lo largo de la historia de la cultura estadounidense.

"The Electric Kool-Aid Acid Test", "The Right Stuff", "The Bonfire of the Vanities" y "The Painted Word" fueron algunas de sus obras más reconocidas.