Exposición Miradas Alteradas se encuentra disponible en Museo Bellas Artes

Desde el 3 de diciembre el público tiene la oportunidad de apreciar en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición "Miradas Alteradas", con la que la artista Voluspa Jarpa interpela la hegemonía europea para representar a Chile en la última Bienal de Venecia, una de los encuentros artísticos más importantes del mundo.

Con la curatoría del crítico español Agustín Pérez Rubio, esta propuesta se presentó en la Bienal de Venecia 2019, un referente internacional del arte contemporáneo. El pabellón chileno en la versión N°58 de este encuentro se hizo posible fue impulsado y comisionado por el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC), y de la Dirección de Promoción de Exportaciones, PROCHILE. En un modelo inédito de gestión público-privado, además colaboraron coleccionistas chilenos, la Fundación AMA, el Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts y el Círculo Antenna.

La artista Voluspa Jarpa realiza una propuesta decolonial a través de la revisión de la historia europea, rescatando conceptos acuñados desde una perspectiva eurocéntrica, nociones que dan luces sobre esta violencia con la que se reduce el mundo a un modelo expansionista, desarrollista y hegemónico.



La muestra se divide en tres secciones: El Museo de la Hegemonía, La Galería de Retratos Subalternos y La Opera Emancipadora. El proyecto reúne conceptos con los que fueron definidas las colonias: raza y mestizaje, sujetos masculinos subalternos, canibalismo, concepciones de género, civilización y barbarie; monarquía y república, interpelando a una mirada crítica desde un viaje transtemporal.

Según la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, la elección de Voluspa Jarpa permite "el reconocimiento de la participación de artistas femeninas en eventos de gran relevancia como el de Venecia Bienal. También representa una generación de artistas posterior a los 90 que han dado lugar a una valiosa imaginación sobre la construcción visual de nuestro país. Pensamos que, a nivel internacional, Voluspa es uno de nuestros artistas más influyentes, asistido por la notable experiencia de Agustín Pérez Rubio, comisario de renombre internacional".

Esta exposición estará disponible hasta el 11 de abril. El museo abre los martes y jueves, a las 10, 12 y 15 horas y la inscripción es en www.mnba.gob.cl.