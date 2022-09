Festival Teatro a Mil 2023 anuncia seis grandes espectáculos

El Festival Teatro a Mil anunció los primeros seis grandes espectáculos que ofrecerá para su temporada 2023, cuando celebre sus 30 años de vida.

Se trata de montajes internacionales que han sido elogiados por la crítica y el público, y que debutarán en el país en el Teatro Municipal de Las Condes, el Teatro Municipal de Santiago y el Centro Cultural La Moneda.

"Queremos celebrar en grande que hemos llegado a las tres décadas de vida gracias a las personas, que siempre esperan el festival y que nos han transformado en un espacio querido y cuidado que provoca la reflexión, la alegría y la esperanza a través de lo mejor de las artes vivas nacionales e internacionales", indicó Carmen Romero Quero, directora de Fundación Teatro a Mil.

Uno de los títulos confirmados es "Sun & Sea", performance operática de Lituania y ganadora del León de Oro en la Bienal de Arte de Venecia en 2019 que se podrá ver entre el 27 y el 30 de enero en Centro Cultural La Moneda.

El Teatro Municipal de Santiago, en tanto, recibirá una versión reimaginada de "El libro de la selva" a cargo del director y coreógrafo Akram Khan, donde se reinterpreta la historia de Rudyard Kipling bajo el prisma de los niños de hoy, herederos de nuestro devastado mundo por el impacto climático.

La coreana "Dragons", las francesas "Contes et légendes" y "The elephant in the room", y la belga "Kiss & Cry" también forman parte de esta selección.

Las entradas para estas seis obras se pueden adquirir a través del sitio web del Festival Teatro a Mil.