GAM abre funciones presenciales de teatro

"María" es el nombre de este proyecto que se estrena el próximo 5 de diciembre en GAM, abriendo sus funciones presenciales de teatro. Recogiendo la esencia femenina que representa ese nombre en el imaginario colectivo, se genera la ficción de una asistente social que entrevista a una madre para conocer las condiciones en que vive la familia, mientras su hija está encerrada en su habitación.

"Me permite abordar un tema que me es recurrente: la relación madre e hija. Sobre todo en una generación donde las madres están tan lejanas de sus hijas y las diferencias de creencias que eso significa. Lo vemos hoy con todo el movimiento feminista, que es tan radical y masivo, sin embargo, seguimos conviviendo con los paradigmas de nuestras abuelas, nuestras madres... siempre me he preguntado cómo se hace para que no exista un abismo entre dos personas que piensan tan distinto", sostuvo la dramaturga Carla Zúñiga.

Creada antes de la pandemia, "María" consideraba otra puesta en escena que debió adecuarse a las características propias del formato actual de desconfinamiento. Si bien tuvo un adelanto como lectura dramatizada streaming dentro del ciclo Teatro Hoy de la Fundación Santiago a mil, el equipo consideró que el formato digital no se ajustaba a las necesidades de la obra, optando por una variación performática con fuerte énfasis en la instalación sonora.

"Como uno de los acentos más importantes del proyecto siempre estuvo puesto en la sonoridad, decidimos mantenerlo y potenciarlo. Si antes nuestra propuesta era jugar con lo visible y lo invisible, ahora lo hacemos con lo audible y lo inaudible. En donde la acción también puede ser narrada a través del sonido, donde el sistema de microfonía no implique la proyección vocal; podemos así trabajar con la sutileza y sumar los cuidados para las y los intérpretes, y el público... A veces se cree que para oír estas historias secretas hay que subir el volumen, pero también hay que hacer oídos, abrir el sentido de la escucha hacia territorios que están en silencio", detalló el director Juan Pablo Peragallo.

Coordenadas:



Del 5 al 20 de diciembre

Sábado y domingo, 17 hrs y 19 hrs

Sala N1, (aforo 42 personas)

Sistema Paga lo que puedes: $2.000, $3.000 y $4.000

Centro Gabriela Mistral, GAM

Alameda 227, Stgo.

Duración: 35 min

mayores de 14 años