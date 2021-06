Popular musical "The Book of Mormon" regresa a Broadway

Los creadores de "South Park", Trey Parker y Matt Stone, junto a Robert Lopez, crearon en 2011 el musical "The Book of Mormon", una sátira de los mormones en Estados Unidos.

Rápidamente fue todo un éxito, logrando nueve premios Tony (los más importantes del teatro) y logrando más de 600 millones de dólares en recaudación. Además, esta obra significó un salto en las carreras de Josh Gad y Andrew Rannells.

Ahora, el musical estará de regreso en Broadway desde el próximo 5 de noviembre de este año, como informaron desde el sitio oficial.

Wanna know something INCREDIBLE?! The Book of Mormon returns to Broadway November 5, 2021. Sign up for exclusive early access to tickets and special pricing at https://t.co/Lz9lm6YFJd! pic.twitter.com/iAPcUqlJF2