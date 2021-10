En El Primer Café, el ex presidente del Banco Central José de Gregorio (DC) reafirmó la importancia de que sea responsabilidad del ente emisor el "asegurar la inflación estable, para así tener un desempleo con muy poca fluctuación". Por ende, y a la espera de que la institución dé a conocer su decisión sobre la tasa de interés este miércoles, el economista estimó que "si no subiera tasas hoy día porque alguien le dice que la tasa de desempleo todavía no es muy alta (...) el alza de tasas va a ser mucho más severa, y la desaceleración que va a tener que producir va a ser mucho más severa en el futuro".

