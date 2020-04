Ex ministros piden al Gobierno garantizar condiciones de financiamiento del sector productivo

Frente a la pandemia del Covid-19, la "primera prioridad es la vida de las personas y que el Estado debe disponer los recursos y medios necesarios escuchando las sugerencias de expertos y autoridades".

Así se manifestó el grupo Comunidad en Movimiento, al que pertenecen algunos ex ministros y subsecretarios de los gobiernos de la Concertación.

"Las graves consecuencias en lo económico se reflejarán en el empleo, la producción y el abastecimiento y se requiere de medidas inmediatas. Lo primero es mantener el ingreso de las personas y si bien el Gobierno ha tomado medidas para la gente que tiene contrato de trabajo, falta una solución para los independientes y trabajadores informales", explicaron.

En su declaración, aseguran que "si no se protege adecuadamente la cadena productiva, puede tener efectos devastadores en el largo plazo para la población y el empleo".

"Por tanto, lo más importante es mantener la integridad de la cadena productiva. La quiebra de una empresa puede arrastrar gran parte de este encadenamiento, infringiendo un severo daño al empleo y la economía. En consecuencia, es vital que el Estado garantice las condiciones de financiamiento necesarias para que aquellas estructuras productivas eficientes y viables en el largo plazo", resumieron.

Entre otros, firman la carta los ex ministros Soledad Alvear (Justicia y RR.EE.), Hugo Lavados (Economía) y Mariana Aylwin (Educación), los ex subsecretarios Felipe Sandoval (Pesca) y Clemente Pérez (ex subsecretario de Obras Públicas), y los ex diputados Gutenberg Martínez y Zarko Luksic.