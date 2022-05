Experto en economía circular: No basta solo con pedir ser más sostenible; urgen acciones decididas

Uno de los principales desafíos para cumplir los compromisos de carbono neutralidad e implementar la hoja de ruta nacional de economía circular es articular a los diferentes actores territoriales en torno al objetivo común: el desarrollo sustentable, advirtió Andreé Henríquez, director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular (CircularTEC) y subdirector del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

A juicio del investigador y doctor en Administración de Negocios de la "Casa de Bello", el país debe "fortalecer los sistemas de educación superior de los territorios, apuntando a la desconcentración de los centros tecnológicos y de excelencia".

Asimismo, señaló el experto, "debemos aumentar el número de investigadores e investigadoras jóvenes en las universidades regionales y financiar más proyectos de investigación y desarrollo que se orienten, dentro de otros desafíos, a impulsar la creación de industrias sustentables de la mano con el modelo de economía circular".

"No debemos perder de vista que, si las personas siguen teniendo el mismo comportamiento, las posibilidades de cambiar el modelo serán cada vez más difíciles. No basta solo que un experto nos diga que tenemos que ser más sostenibles, como si todas las personas fueran racionales y mañana fueran a comprar productos verdes, circulares o como quieras llamarlos; las posibilidades de acceso a bienes y servicios se relacionan con los ingresos, con la calidad de la información y con los diferentes estímulos e incentivos para comprar una cosa por sobre otra; por lo tanto, debemos tener acciones decididas en este plano", advirtió Henríquez.

DESARROLLO CIRCULAR EN REGIONES

En esta línea, el académico recalcó la importancia de las institucionalidades regionales es clave para articular acciones con todos los actores: "Si queremos transitar hacia una economía circular robusta, es necesaria la articulación de las municipalidades, gobernaciones, seremis y las diferentes instituciones locales. Estamos al debe en esta materia y la economía circular aún es una discusión fragmentada en nuestro país", explicó.

"Si queremos ser un país carbono neutral, si queremos adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, debemos pasar de la evidencia a la acción. La evidencia científica respecto de los orígenes y efectos del cambio climático ya no son discutibles en el sentido de cuestionar si este existe o no; lo que nos corresponde es cómo generamos acciones concretas para adaptarnos, para mitigar, para ser carbono neutral. Sin embargo, las regiones de nuestro país tienen todavía desafíos históricos en materia de desarrollo, pero la respuesta no puede ser solo crecimiento", enfatizó.

El CircularTec es una apuesta de trabajo mancomunado entre los sectores público, privado y académico, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo sustentable con base en la innovación y el emprendimiento circulares, desde la macrozona norte del país, con asiento en Tarapacá, para todo el país.