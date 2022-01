Andrés Palma, una de las más de 80 figuras de la ex Concertación que respaldaron públicamente a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) de cara a la segunda vuelta, lamentó en El Primer Café la "falta de espíritu democrático de parte del equipo del Gobierno del Presidente Piñera, en el sentido de dejar algo que perfectamente podía haber modificado, haber discutido, consensuado con el próximo Gobierno y no lo quiso hacer", respecto a la licitación del litio, y "efectivamente deja un amarre al próximo Gobierno cuando ya sabe que no es el Gobierno".

