Medio alemán alertó que cultivos de avellanas en Chile usan pesticidas tóxicos

Los cultivos de avellanas en Chile utilizan pesticidas tóxicos que fueron prohibidos hace más de una década en la Unión Europea (UE), según alertó un reportaje del medio alemán Das Erste.

En el reportaje se da cuenta que el fruto seco es exportado casi en su totalidad a Europa, su principal destino, y que la industria chilena es dominada por Ferrero, grupo italiano que elabora la famosa crema de avellanas Nutella.

La publicación da cuenta que los cultivos son rociados con glifosato y paraquat, la primera sospechosa de ser cancerígenas y la segunda prohibida en Europa.

Además, este último herbicida está asociado a insuficiencia renal, problemas reproductivos y cáncer.

