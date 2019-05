Auge de viviendas para arriendo podría amenazar a la industria financiera, según el Banco Central

El aumento de viviendas para arriendo en Chile podrían generar vulnerabilidades para el sistema financiero nacional en el futuro, según el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central (BC), del primer trimestre del año, publicado esta semana.

Según el IEF, los inversionistas que compran una segunda vivienda con el propósito de arrendarla u obtener ganancias son dueños de poco más de 20 por ciento de las propiedades a nivel nacional, y "según datos del SII, 12 por ciento del total de bienes inmuebles pertenecerían a inversionistas minoristas con alguna deuda hipotecaria".

Asimismo, el 50 por ciento de las propiedades de la Región Metropolitana que se utilizan como inversión, por parte de inversionistas minoritas, están asociadas a propietarios pertenecientes a los deciles 6 y 8, "y un poco menos del 20 por ciento reportan ingresos menores a la mediana".

En el año 2010, el 11 por ciento de los hogares tenía más de dos propiedades; cifra que aumentó al 15 por ciento en 2018. Según esta última actualización, el 9 por ciento tiene, incluso, tres casas o departamentos.

Una vez conocido el informe del BC, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), matizó que "las situaciones de estrés que van desde alzas de desempleo u otro tipo de situaciones son elementos que también están permanentemente en los análisis, pero estamos hablando de escenarios hipotéticos".

"Hoy, tanto los niveles de desempleo que conocemos en nuestro país como otras variables que puedan afectar -por ejemplo, la tasa de interés-, están en los mejores niveles de la última década", afirmó.

Cómo resguardarse, según consultor



El consultor inmobiliario Teodosio Cayo dijo a Cooperativa que "el problema se produce si es que la capacidad de pago del dividendo no está. En esos casos, la recomendación siempre es que la cantidad de pagos de dividendos pueda estar, de alguna manera, sustentada con algún ahorro previo y, de esa manera, minimizar el riesgo de que una persona no le pueda pagar el arriendo y, por lo tanto, no tenga los recursos para pagar el dividendo".

Bancos, casas comerciales, cajas de compensación, cooperativas de ahorro e, incluso, créditos prendarios, son algunos de los medios que actualmente los chilenos utilizan para obtener un crédito hipotecario.

Por su parte, la corredora e inversionistas Karen Otarola aseguró que no descarta vender las propiedades e, incluso, está a favor de sacar créditos de forma simultánea para no aparecer en el sistema con deudas.

"Yo tengo mi plan de contingencia. Vendería las propiedades. He pensado en eso, qué ocurriría. Yo sí estoy de acuerdo con este tema de poder endeudarse de forma paralela porque lo veo como una oportunidad de poder trabajar con financiamiento de terceros. Uno juega también con la edad, pues los bancos te marcan hasta cierto años para poder seguir dándote financiamiento", dijo a Cooperativa.