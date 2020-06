Actor de "Star Wars" brinda poderoso mensaje por Black Lives Matter

El actor británico John Boyega realizó un poderoso mensaje durante una manifestación de Black Lives Matter, la campaña anti racismo que se desató tras el asesinato del estadounidense George Floyd por la policía de Minnesota.

El intérprete de "Finn" en "Star Wars" se unió a los manifestantes en las calles de Londres y tomó un megáfono para dirigirse al grupo de personas. "Les estoy hablando desde mi corazón. No sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda", comenzó diciendo el artista.

"Necesito que entiendan lo doloroso que es todo esto. Necesito que entiendan lo doloroso que es que todos los días te recuerden que tu raza no vale nada", agregó.

Boyega aprovechó de recordar a otros afrodescendientes muertos por acción policial: "Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence".

Luego de que su discurso se viralizara, diversas figuras del cine usaron sus redes sociales para alabar las palabras de John Boyega. "Te apoyamos, Jon", dijo el director Jordan Peele, mientras que Lucas Films aseguró que el británico es "nuestro héroe".

We stand with and support you, @JohnBoyega. View his full speech: https://t.co/Goxb5y2wrK pic.twitter.com/ZvE0t5tRPY