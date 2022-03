Actriz de "Euphoria" se suma a la película de "Madame Web"

La actriz Sydney Sweeney, conocida por interpretar a "Cassie" en la serie "Euphoria", se integró al elenco de la próxima cinta de Sony y Marvel "Madame Web".

Por ahora se desconoce cuál será el papel de la intérprete en esta película, la cual estará protagonizada por Dakota Johnson.

Al igual que otras producciones como "Venom" o "Morbius", "Madame Web" no será miembro oficial del MCU, pese a desarrollarse en el mismo universo que la última trilogía de "Spider-Man".

Por su parte Sweeney cuenta con créditos en series como "The Handmaid's Tale" y "The White Lotus", además de películas como "The Voyeurs" y "Big Time Adolescence".